Стало відомо, що буде з курсом долара після остаточного рішення ради директорів МВФ

Про це в коментарі журналістам розповів фінансист Андрій Шевчишин, передає Сьогодні.

Згідно з офіційним курсом валют від НБУ на 5 червня, американський долар впав до позначки 26,63 гривень.

Він зазначив зміцнення національної валюти і пояснив таку тенденцію відсутністю активного попиту на іноземну валюту.

"Така ситуація спостерігається на тлі повідомлень про те, що рада директорів МВФ обговорить виділення Україні 5 млрд доларів у рамках програми stand-by 9 червня. Ймовірно, найближчим часом, в очікуванні швидкої фінансової допомоги від МВФ, гривня ще трохи зміцниться і буде прагнути до позначки 26,5 грн/дол. При цьому НБУ виходитиме на ринок з покупкою, і при відкаті до цього рівня не допустить подальшого руху", - озвучив Шевчишин свій валютний прогноз.

Глава Мінфіну Сергій Марченко також озвучив вимоги МВФ для надання Україні нового траншу. За його словами, фонд не вимагає від Києва підвищення пенсійного віку.

"Нам МВФ рекомендує не робити виключень в плані пенсій. Не робити пільгових пенсій для суден, для прокурорів, як це було у попередні періоди. Тобто там певні запобіжники щодо можливостей розгойдування пенсійної системи. Вони створені, і більше ніяких ризиків", - пояснив він нюанси співпраці.

Крім цього, Міжнародний валютний фонд хоче бачити впровадження податкової реформи в Україні.

"Реформа податкової системи передбачає створення єдиного юридичної особи в державній податковій службі, державній митній службі. Ми на це йдемо, це нормальний практичний крок, я не бачу в цьому ніяких критичних речей. Це технічний крок, який ми робили з МВФ і без нього", - резюмував глава міністерства в ефірі українського телеканалу.

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