Знамениті артистки, співачки, моделі люблять вражати публіку своїми зухвалими фотосесіями

При цьому не бояться знаменитості показувати себе в досить провокаційних образах під час фотосесій для модних журналів, дому і близьких. Вагітні знаменитості воліють увічнити свої "цікаві" положення не тільки в красивих і розкішних нарядах, але ще й часто в одній білизні і навіть без неї. Пропонуємо вашій увазі топ-фото зірок, які знялися вагітними в жарких фотосесіях в нижній білизні і купальниках, повідомляє Politeka.net.

наприклад, не так давно дружина 62-річного актора Алека Болдуіна, 36-річна Хіларія Болдуін, вирішила з гордістю продемонструвати своє становище. Жінка оголосила про те, що чекає появи на світ п'ятого дитини. Раніше вона неодноразово ділилась вагітними селфи в одній білизні і цей раз не став винятком. Хіларія блиснула в ванній своєю фігурою і розповіла про терміни п'ятої вагітності.

А ось Хлое Кардашьян захотіла поповнити особистий фотоархів яскравими кадрами останнього триместру вагітності оригінальним чином – дівчина знялася в сміливому образі, причому звернулася за стильними кадрами до Саші Самсоновою. Фотограф вже не перший раз співпрацює з сімейством Кардашян.

Світлана Лобода під час першої, і під час другої вагітності не раз знімалася оголеною, в білизна і купальники для модних журналів. Струнка фігура артистки і акуратний животик не раз вражали фанатів. Варто відзначити, зірка на останніх термінах вагітності Тільдою, Світлана навіть знімала свій кліп «Суперзірка», а промо-ролик до композиції підірвав платформу Ютуб і став хітом.

А ось Світлана Тарабарова знялася в незвичайній і чуттєвій фотосесії спеціально для того, щоб несподівано оголосити про те, що вона чекає швидкого появи на світ другої дитини. Дівчина не стала розкривати стать дитини, але з легкістю розповіла про свої почуття і переживання.

Тіна Кароль вважається іконою стилю і фанати обожнюють зірку за її любов до витонченим фотосесій без натяку на вульгарність. Мабуть, найбільш інтимній фотосесією стала її зйомка для журналу, в якій вона в одній білизні показала своє цікаве положення.

Кортні Кардашян відзначилася слідом за своїми зірками сестрами. Дівчина не тільки знімалася в яскравих фотосетах, але ще й потрапила в скандал. Прямо перед пологами вона дізналася про зраду свого обранця і поїхала в пологовий будинок з-за стресу раніше покладеного терміну. Новонароджена дівчинка — перший дитина Хлої, в той час як у Тристана вже є однорічний син, що народився в попередніх відносинах.

Пенелопа Круз – знаменита актриса ж, на відміну від багатьох інших зіркових мам, положення приховувати не стала. Але з радістю показувала його фотографам на пляжах і підкреслювала фігуру яскравими купальниками.

Ексцентрична Брітні Спірс свого часу не без задоволення проводила час на пляжі, чекаючи появи на світ дитини. Дівчина намагалася не акцентувати на це увагу, але її фігура помітно змінилася за час вагітності

Кеті Перрі та Орландо Блум розповіли про важливої новини пишно і химерно. На початку березня артистка представила кліп, в якому заспівала дуже зворушливу пісню Never Worn white і показала вагітний живіт.

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