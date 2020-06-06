Знаменитые артистки, певицы и модели любят поражать публику своими дерзкими фотосессиями

При этом не боятся знаменитости показывать себя в довольно провокационных образах во время фотосессий для модных журналов, дома и близких. Беременные знаменитости предпочитают увековечить свои "интересные" положения не только в красивых и роскошных нарядах, но еще и часто в одном белье и даже без него. Предлагаем вашему вниманию топ-фото звезд, которые снялись беременными в жарких фотосессиях в нижнем белье и купальниках, сообщает Politeka.net.

К примеру, не так давно жена 62-летнего актера Алека Болдуина, 36-летняя Хилария Болдуин, решила с гордостью продемонстрировать свое положение. Женщина объявила о том, что ждет появления на свет пятого ребенка. Ранее она неоднократно делилась беременными селфи в одном белье и этот раз не стал исключением. Хилария сверкнула в ванной своей фигурой и рассказала о сроках пятой беременности.

А вот Хлое Кардашьян захотела пополнить личный фотоархив яркими кадрами последнего триместра беременности оригинальным образом – девушка снялась в смелом образе, причем обратилась за стильными кадрами к Саше Самсоновой. Фотограф уже не первый раз сотрудничает с семейством Кардашян.

Светлана Лобода во время первой и во время второй беременности не раз снималась обнаженной, в белье и купальниках для модных журналов. Стройная фигура артистки и аккуратный животик не раз поражали фанатов. Стоит отметить, звезда на последних сроках беременности Тильдой, Светлана даже снимала свой клип «Суперзвезда», а промо-ролик к композиции взорвал платформу Ютуб и стал хитом.

А вот Светлана Тарабарова снялась в необычной и чувственной фотосессии специально для того, чтобы неожиданно объявить о том, что она ждет скорого появления на свет второго малыша. Девушка не стала раскрывать пол ребенка, но с легкостью рассказала о своих чувствах и переживаниях.

Тина Кароль считается иконой стиля и фанаты обожают звезду за ее любовь к изящным фотосессиям без намека на вульгарность. Пожалуй, наиболее интимной фотосессией стала ее съемка для журнала, в которой она в одном белье показала свое интересное положение.

Кортни Кардашьян отличилась вслед за своими звёздами сестрами. Девушка не только снималась в ярких фотосетах, но еще и попала в скандал. Прямо перед родами она узнала об измене своего избранника и отправилась в роддом из-за стресса раньше положенного срока. Новорожденная девочка — первый ребенок Хлои, в то время как у Тристана уже есть годовалый сын, родившийся в предыдущих отношениях.

Пенелопа Круз – знаменитая актриса же, в отличие от многих других звездных мам, положение скрывать не стала. Но с радостью показывала его фотографам на пляжах и подчеркивала фигуру яркими купальниками.

Эксцентричная Бритни Спирс в свое время не без удовольствия проводила время на пляже, ожидая появления на свет ребенка. Девушка старалась не акцентировать на это внимание, но ее фигура заметно изменилась за время беременности

Кэти Перри и Орландо Блум рассказали о важной новости пышно и вычурно. В начале марта артистка представила клип, в котором спела очень трогательную песню Never Worn white и показала беременный живот.

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