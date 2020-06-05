Найгарячіша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком - переможниця проекту Даша Ульянова показала себе в новому образі

Не так давно завершився черговий сезон шоу, в якому молода гімнастка з яскравою зовнішністю не тільки перемогла, отримавши заповітне кільце від чоловіка, але ще й потрапила в скандал. Як виявилося, під час зйомок проекту Макс мав більш ніж інтимні стосунки з однією з учасниць і приховав цей факт. Дізнавшись про це, Даша не змогла пробачити Михайлюка, вважаючи це зрадою. Тепер вона намагається прийти в себе і почала активно вести соціальну мережу, передає Politeka.net.

цього разу Даша показала, як позувала у розстебнутій білосніжній сорочці, під якою можна помітити мереживна білизна. Укладання дівчата при цьому була більш ніж пишна, а особа ідеально гармоніювало з блискучим макіяжем з акцентом на досить пухкі губи Даші, якими вона так пишається. А ще, як помітили її шанувальники, Даша продовжує носити золотий перстень із діамантами за 65 тисяч гривень, яке подарував Макс у фіналі шоу.

«Просто не хочу знімати, воно мені дуже подобається», - раніше сказала сама зірка.

Також вона зазначила, що в руках свого майстра «перетворюється в инстателочку».

Реакція фанатів дівчата не змусила себе чекати:

«У Даші є чоловік!!!😍», «Яка ти😻😻😻», «Красуня 😍😍😍», «Красотаа😍😍😍», «Що???? Якась інша?», «Неперевершена🔥🔥🔥», «Ухххх🔥 яка красуня !😍», «Шикарна 😍😍», «Ваууу❤️😍 дуууууже гарно🔥», «Красуня 👍», «Шикарна дівчина😍😍💥💥💥❤️».

До цього зірка з'явилася в красивому платті з глибоким декольте, яке ідеально підкреслила всі достоїнства її фігури.

Також красуня вбралася і в інший наряд з прозорою сіткою, що додало пікантності образу, а її груди виглядала ідеально крізь прозору тканину.

Переможниця "Холостяка" розпустила довгі хвилясті волосся, а її образ завершував макіяж з глянцевими губами. Даша Ульянова зізналася, що чекає, коли на її сторінці набереться 300 тисяч передплатників.

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