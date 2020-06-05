Стало відомо, що буде з цінами на опалення після того, як Україна отримає новий кредит від МВФ

Цю інформацію в ефірі українського телеканалу озвучив глава Мінфіну Сергій Марченко, передає Politeka.net.

За його словами, отримання нового траншу за програмою stand by не призведе до підвищення тарифів на комунальні послуги.

Марченко стверджує, що такого пункту в меморандумі, який МВФ висуває на підписання, немає. Більше того, у другій половині 2020, як обіцяє міністр фінансів, очікується зниження тарифів.

«Зараз ціна, яка була в попередньому опалювальному сезоні — більше 4 тисяч гривень. На ринку, фактично, ціна - 2,275. Це ціна травня. Тобто, ціна буде знижена… Ми вважаємо, що ціна буде така на опалювальний сезон і вона буде знижена, порівняно з опалювальним сезоном минулого року», —підкреслив глава Мінфіну в ефірі.

Він також заявив, що Україна нібито пройшла кризовий етап, "що дає підстави очікувати, що державний бюджет на 2020 рік буде виконаний".

"...Зараз є всі підстави вважати, що ми пройшли кризовий етап у економіці. Я сподіваюся, що червень-місяць буде більше в плані наповнення бюджету. У нас є всі підстави говорити, що бюджет цього року буде виконаний", - резюмував Марченко в ефірі українського телеканалу.

Раніше, економіст Ігор Габарук висловив думку, що Україна отримає транш від МВФ за умови, якщо будуть урізані витрати на соціальну сферу.

За його словами, українцям слід готуватися до скорочення сум соціальних виплат, інакше країна ризикує залишитися без нового траншу від Міжнародного валютного фонду.

На думку Габарука, першими скоротять розміри соціальних виплат, тому першими без грошей залишаться ті, хто отримує, наприклад, виплати за народження дитини, допомога по безробіттю і тощо

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