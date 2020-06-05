Стало известно, что будет с ценами на отопление после того, как Украина получит новый кредит от МВФ

Эту информацию в эфире украинского телеканала озвучил глава Минфина Сергей Марченко, передает Politeka.net.

По его словам, получение нового транша по программе stand by не приведет к повышению тарифов на коммунальные услуги.

Марченко утверждает, что такого пункта в меморандуме, который МВФ выдвигает на подписание, нет. Более того, во второй половине 2020, как обещает министр финансов, ожидается снижение тарифов.

«Сейчас цена, которая была в предыдущем отопительном сезоне — больше 4 тысяч гривен. На рынке, фактически, цена — 2,275. Это цена мая. То есть, цена будет снижена… Мы считаем, что цена будет такая же на отопительный сезон и она будет снижена, по сравнению с отопительным сезоном прошлого года», — подчеркнул глава Минфина в эфире.

Он также заявил, что Украина якобы прошла кризисный этап, "что дает основания ожидать, что государственный бюджет на 2020 год будет выполнен".

"...Сейчас есть все основания считать, что мы прошли кризисный этап в экономике. Я надеюсь, что июнь-месяц будет больше в плане наполнения бюджета. У нас есть все основания говорить, что бюджет этого года будет выполнен", - резюмировал Марченко в эфире украинского телеканала.

Ранее, экономист Игорь Габарук выразил мнение, что Украина получит транш от МВФ при условии, если будут урезаны расходы на социальную сферу.

По его словам, украинцам следует готовиться к сокращению сумм социальных выплат, иначе страна рискует остаться без нового транша от Международного валютного фонда.

По мнению Габарука, первыми сократят размеры социальных выплат, поэтому первыми без денег останутся те, кто получает, например, выплаты за рождение ребенка, помощь по безработице и т.п.

Напомним, как изменятся тарифы на коммуналку в Украине, официальное заявление: «Повышение в два раза».

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