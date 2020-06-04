Відома українська виконавиця Слава Камінська, солістка групи "НеАнгели" засвітилася вдома з колишнім чоловіком Едгаром Камінським

Після масових нападок цікавих коментаторів в Instagram, зірка припинила афішувати свої стосунки і не стала більш показувати спільних фото та відеоматеріалів з екс-чоловіком Едгаром. У свою чергу, чоловік припинив публікувати інформацію про сім'ю і розповідати про неї зовсім. При цьому нещодавно, у вигляді виключення, він показав, як веселився з дітьми і самою Славою вдома, пише Politeka.

Нові кадри викликали чималий ажжиотаж в мережі, адже чоловік вже кілька місяців перебуває у відносинах з Ольгою Багатою, але також намагається не коментувати свій новий роман.

І хоча на сімейному фото самої Слави немає, Едгар спеціально відзначив її у підписі до світлини:

«Діти - головний антидепресант 👧🏼👦🏻 Порадьте настільні сімейні ігри, вчора ми грали в «чарівні кульки» - хороша гра на координацію руху і логіку. Переможений гравець @babaslavka зафіксувала емоції цієї гри 😄», - написав Едгар.

Шанувальники почали радити інші ігри для дітей:

«Uno. І дорослим весело і дітям😊», «Гра «Сплячі Королеви». Незважаючи на свою назву вона неймовірно захоплює як дівчаток, так і хлопчиків!», «Заборонений острів», «Ферма, Монополія», «Выкрутайс, висмикни морквину ❤️», «Барабашка,обажают і діти і дорослі», «Uno, ферма, хто я, джанго».

Відзначимо, останній раз Слава показувала, як спілкується з чоловіком ще на дні народження дочки. Так, тоді дівчина показала ніжне фото з колишнім чоловіком Едгаром Камінським. Слава з Едгаром на фото зі свята дочки цілуються. При цьому пара держиит подарунки для доньки.

"Я знаю , ви хочете обговорити ! Ми батьки своїх дітей! Та почуття , можливо є! Але у кожного своє життя! Течека", - написала Слава під фото.

Фанати відразу почали обговорювати поцілунок колишніх подружжя:

"Яка красива пара", "Чудова пара... Шкода що все ось так", "Класні, молодці!Діти квіти життя і повністю згоден з тим що незважаючи ні на що в День Народження дітей їх батьки повинні бути разом!!!", "Він на Вас дивиться закоханими очима))))", "Рада бачити вас разом", "Які ж ви гарні", "Для дітей роль зіграна.. це з боку, а як особисто однієї цій парі відомо", "Можливо, роману не кінець".

Нагадаємо, Слава з Неангелів вперше після розлучення засвітилася з колишнім

А ще Politeka писала, що схудла Камінська побешкетувала в гримерці без блузки

Також Politeka повідомляла, що Камінська пустилася у всі тяжкі, скинувши одяг заради інтимних кадрів