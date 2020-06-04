Сьогодні, 4 червня, американській зірці Голлівуду Анджеліні Джолі виповнюється 45 років

Крім акторської кар'єри, Джолі встигла побувати також режисером і сценаристом, фотомоделлю і послом доброї волі ООН. Знаменитість може похвалитися престижними нагородами в кіно: Джолі свого часу отримала "Оскар", 3 "Золотих глобуси" і 2 премії Гільдії кіноакторів США і не раз була названа найбільш високооплачуваною актрисою світу. Також вона мама шістьох дітей, феміністка, меценат - список всіх її заслуг продовжувати до нескінченності.

Про її бурхливої молодості, небезпечних іграх з наркотиками та особистому житті ходять легенди. Але при всьому цьому Анджеліна Джолі — одна з найвпливовіших жінок світу, на яку рівняються мільйони.

В честь дня народження Джолі, Politeka.net вирішила зібрати найбільш гарячі її образи, які з'являються останнім часом в мережі. Як відомо, Джолі не любить соцмережі, тому у неї немає акаунтів в Facebook, ні Instagram, зате підметушилися армія її шанувальників - фото красуні з завидною постійністю публікуються на її численних фан-сторінках.

Джолі, як володарка розкішних форм, любить підкреслювати фігуру обтягуючими нарядами. Чого тільки коштує цей шкіряний комбінезон чорного кольору з чарівним декольте.

А на цих знімках актриса зухвало позбулася скромності і одягу, прикрившись атласною тканиною блакитного відтінку.

Розкута Джолі здається прекрасно себе почуває в цій сукні без білизни. Тонка тканина зрадницьки видала всі самі ніжні вигини.

А чого тільки коштує цей образ француженки - в стильному беретику і креативних рукавичках з "сіточки".

Томна Джолі то і справа спокушає шанувальників спекотними рельєфами.

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