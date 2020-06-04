Сегодня, 4 июня, американской звезде Голливуда Анджелине Джоли исполняется 45 лет

Кроме актерской карьеры, Джоли успела побывать также режиссером и сценаристом, фотомоделью и послом доброй воли ООН. Знаменитость может похвастаться престижными наградами в кино: Джоли в свое время получила "Оскар", 3 "Золотых глобуса" и 2 премии Гильдии киноактеров США и не раз была названа самой высокооплачиваемой актрисой мира. Также она мама шестерых детей, феминистка, меценат - список всех ее заслуг продолжать до бесконечности.

О ее бурной молодости, опасных играх с наркотиками и личной жизни ходят легенды. Но при всем этом Анджелина Джоли — одна из самых влиятельных женщин мира, на которую равняются миллионы.

В честь дня рождения Джоли, Politeka.net решила собрать самые горячие ее образы, которые мелькают в последнее время в сети. Как известно, Джоли не любит соцсети, поэтому у нее нет аккаунтов ни в Фейсбуке, ни Инстаграм, зато подсуетилась армия ее поклонников - фото красотки с завидным постоянством публикуются на ее многочисленных фан-страничках.

Джоли, как обладательница роскошных форм, любит подчеркивать фигуру обтягивающими нарядами. Чего только стоит этот кожаный комбинезон черного цвета с пленительным декольте.

А на этих снимках актриса дерзко лишилась скромности и одежды, прикрывшись атласной тканью голубого оттенка.

Раскованная Джоли кажется прекрасно себя чувствует в этом платье без белья. Тонкая ткань предательски выдала все самые нежные изгибы.

А чего только стоит этот образ француженки - в стильном беретике и креативных перчатках из "сеточки".

Томная Джоли то и дело искушает поклонников знойными рельефами.

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