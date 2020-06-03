Артисти Студії «Квартал 95» поділилися яскравими кадрами з закулісся нового концерту «Вечірнього Кварталу»

Гумористи вже встигли відзняти новий випуск популярної програми. Про це повідомляється на їх сторінці в Instagram, пише Politeka.net. З цієї нагоди вони поділилися кадрами, на яких зображені різні моменти зйомки і підготовки до концерту.

Так, на фотографіях можна побачити, як готуються до виступу Олександр Пікалов, Міка Фаталов, Євген Кошовий, Степан Казанін, Юрій Ткач, Юрій Великий та інші артисти.

На одній з фотографій можна побачити, як Пікалову поправляють грим.

Також опублікований знімок, на якому можна побачити Юрія Крапова з Кошовим і Казаніним в костюмах хімзахисту. Очевидно, в такому вигляді вони постануть в одному з номерів.

«Відчуйте неймовірну закулісну атмосферу зйомок нового "Вечірнього Кварталу"», - йдеться в підписи до фотографій.

В коментарях українці щосили діляться своїми очікуваннями від нового концерту.

«Чекаємо з нетерпінням обов'язково будемо дивитися. Ми вас дуже любимо», «когось не вистачає», «Концерт був без глядачів?», «Кращі», «Ура, чекаю з нетерпінням», «Йому макіяж робить, наша Перша Леді?», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Ткач поділився з шанувальниками гарною новиною.

У себе в Instagram він опублікував фото, яке підтверджує, що популярний серіал «Одного разу під Полтавою» виробництва студії «Квартал 95», знову знімають.

Актор розповів, що після карантину знімальна група нарешті змогла приступити до зйомок продовження серіалу.

Нагадаємо, Ткач із «Кварталу 95» похвалився кудлатою донькою, зворушливі кадри.

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