Погода в Україні 4 червня засмутить українців, так як крім безперервних дощів, в більшості регіонів очікуються грози

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на прогноз Гідрометцентру, у четвер, 4 червня, в Україні знову буде дощова погода. Лише кілька регіонів зможуть відпочити від опадів. Більшість областей додатково до дощів накриють ще й грози.

Так, у всіх регіонах західної та північно-східної України в четвер будуть дощі з грозами. Відзначається, що дощі будуть йти як вдень, так і вночі. Єдиною перевагою буде той факт, що температура повітря, незважаючи на опади, підніметься до 20-24 градусів тепла.

На Півдні і південно-східних областях опадів не очікується. У Донецькій, Запорізькій, Херсонській і Миколаївській областях буде сонячно. Температура повітря підніметься до 22-25 градусів тепла. Винятком стане Одеса. В області очікуються дощі з грозами, а температура триматиметься на рівні 21-23 градусів.

У Києві 4 червня також очікуються дощі. Температура повітря буде коливатися в районі 21-23 градусів.

Як раніше повідомляла синоптик Наталка Діденко, в столиці 4 червня може піти навіть град. Під час дощу з грозами в Києві буде дуже вітряно. Крім цього, синоптик зазначила, що ночі в Україні поки ще будуть холодними. Температура повітря не підніметься вище 10-13 градусів.

До речі, синоптики обіцяють, що літо в Україні буде спекотним, але дощовим. Уже в червні українці відчують спеку в районі 30 градусів, а також встигнуть втомитися від палючого сонця. Тому літні зливи зустрічатимуть з радістю і полегшенням.

Обіцяють синоптики і непередбачені погодні умови. Град, шквальний вітер, зливи, що призводять до затоплення вулиць, ще встигнуть зіпсувати нерви українцям. Відзначається, що погода цього літа не обійдеться без аномалій.

Нагадаємо, що синоптики приголомшили українців оновленим прогнозом на червень.

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