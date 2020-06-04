Погода в Украине 4 июня расстроит украинцев, так как помимо непрекращающихся дождей, в большинстве регионов будут грозы

Как сообщает Politeka.net, в четверг, 4 июня, в Украине снова будет дождливая погода. Такой прогноз дали в Укргидрометцентре. Лишь несколько регионов смогут отдохнуть от осадков. Большинство же областей вдобавок к дождям накроют еще и грозы.

Так, во всех регионах западной и северо-восточной Украины в четверг будут дожди с грозами. Отмечается, что дожди будут идти как днем, так и ночью. Единственным преимуществом будет тот факт, что температура воздуха, несмотря на осадки, поднимется до 20-24 градусов тепла.

На Юге и в юго-восточных областях осадков не ожидается. В Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях будет солнечно. Температура воздуха поднимется до 22-25 градусов тепла. Исключением станет Одесса. В области ожидаются дожди с грозами, а температура будет держаться на уровне 21-23 градусов.

В Киеве 4 июня также ожидаются дожди. Температура воздуха будет колебаться в районе 21-23 градусов.

Как ранее сообщала синоптик Наталка Диденко, в столице 4 июня может пойти даже град. Во время дождя с грозами в Киеве будет очень ветрено. Кроме этого, синоптик отметила, что ночи в Украине пока еще будут холодными. Температура воздуха не поднимется выше 10-13 градусов.

Кстати, синоптики обещают, что лето в Украине будет жарким, но дождливым. Уже в июне украинцы прочувствуют жару в районе 30 градусов, а также успеют устать от палящего солнца. Поэтому летние ливни будут встречать с радостью и облегчением.

Обещают синоптики и непредвиденные погодные условия. Град, шквальный ветер, ливни, приводящие к затоплению улиц, еще успеют испортить нервы украинцам. Отмечается, что погода этим летом не обойдется без аномалий.

Напомним, что синоптики удивили украинцев новым прогнозом на июнь.

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