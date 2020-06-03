Поки харківська влада витрачає десятки і сотні тисяч на оформлення клумб у парках міста, знаходяться ті, хто не проти поживитися народним добром в особистих цілях

Причому деякі унікуми не бояться рвати квіти серед білого дня на очах у всіх. Як це відбувається, показали на відео, опублікованому в групі «Харків 1654». Потім запис розлетівся і по іншим групам.

У кадрі – дівчина в рожевій куртці, яка, не соромлячись рве квіти з корінням з клумби в саду Шевченка і розкладає їх у кілька пакетів.

Найцікавіше, що ніхто не зробив їй зауваження, та й вона, судячи з її поведінки, не особливо переживає з приводу того, що скажуть перехожі.

І якщо в обличчя їй ніхто нічого не сказав, у коментарях розгорілася жвава дискусія.

Ну а почему бы и нет? Gepostet von Харьков 1654 am Mittwoch, 3. Juni 2020

«Простота гірше злодійства... Точно кажуть...», «Це Україна, дитинко🤣», «Не панікуйте. Це відбір матеріалу для визначення вкладеної вартості. Іншими словами - людина хоче зрозуміти, куди гроші зариті», «Сплановане злодійство! І кульочками запаслася, убога! Чинно так, по хазяйськи! Плювати, що люди навкруги, що це чиясь праця. Ні, це треба припиняти, знайти й оштрафувати, та настільки, щоб і любов до квіточок на все життя відбило!», «Украсти в самого Гени, вона шо, безсмертна?», «Треба було там на місці відібрати і тримати, поки менти не приїдуть , і викликати поліцію звичайно», «Який жах！Як гидко і соромно за неї одночасно!», «Ну взяла пару квітів, що далі? Яка взагалі ваша справа, що ви всюди лізете. А слабо це сказати Кернесу, скільки він млн. грн вкрав на цих однорічних квітах. Лол», – пишуть під відео.

Раніше ми розповідали про те, що заради гарного кадру в одному з парків Харкова дівчата відламали величезну гілку магнолії, чим викликали шквал невдоволення в мережі.

Нагадаємо, у харківській висотці пернатий десант спаплюжив цілий поверх.

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