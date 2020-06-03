Пока харьковские власти тратят десятки и сотни тысяч на оформление клумб в парках города, находятся те, кто не против поживится народным добром в личных целях

Причем некоторые уникумы не боятся рвать цветы среди белого дня на глазах у всех. Как это происходит, показали на видео, опубликованном в группе «Харьков 1654». Затем запись разлетелась и по другим группам.

В кадре – девушка в розовой куртке, которая, не смущаясь рвет цветы с корнями с клумбы в саду Шевченко и раскладывает их в несколько пакетов.

Самое интересное, что никто не сделал ей замечания, да и она, судя по ее поведению, не особо переживает по поводу того, что скажут прохожие.

И если в лицо ей никто ничего не сказал, в комментариях разгорелась оживленная дискуссия.

Ну а почему бы и нет? Gepostet von Харьков 1654 am Mittwoch, 3. Juni 2020

«Простота хуже воровства... Точно говорят...», «Это Украина, детка🤣», «Не паникуйте. Это отбор материала для определения вложенной стоимости. Другими словами - человек хочет понять, куда деньги зарыты», «Спланированное воровство! И кулечками запаслась, убогая! Чинно так, по хозяйски! Плевать, что люди кругом, что это чей-то труд. Нет, это надо пресекать, найти и оштрафовать, да настолько, чтоб и любовь к цветочкам на всю жизнь отбило!», «Украсть у самого Гены, она шо, бессмертная?», «Нужно было там на месте отобрать и держать, пока менты не приедут , и вызвать полицию конечно», «Какой ужас！Как противно и стыдно за нее одновременно!», «Ну взяла пару цветов, что дальше? Какое вообще ваше дело, что вы везде лезете. А слабо это сказать Кернесу, сколько он млн.грн украл на этих однолетних цветах. Лол», – пишут под видео.

Раньше мы рассказывали о том, что ради красивого кадра в одном из парков Харькова девушки отломали огромную ветку магнолии, чем вызвали шквал недовольства в сети.

Напоним, в харьковской высотке пернатый десант испоганил целый этаж.

Как сообщала Politeka, выходка малолетних вандалов в метро ошеломила харьковчан.

Также Politeka писала, что харьковчанам показали, как выглядит бесплатное лечение от вируса из Китая.