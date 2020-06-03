Українська співачка Тіна Кароль здивувала яскравим кадром разом з Володимиром Завадюком

Не секрет, що Тіні приписують бурхливий роман разом з Даном Баланом, з яким брала участь на шоу "Голос". Артистка прославилася на проекті не тільки стильними нарядами і виступами з талановитими учасниками, але ще й романтичними моментами з чоловіком. В цей же раз їй вдалося вразити фото з молодим і симпатичним артистом, передає Politeka.net.

"Незнайомцем" виявився головний продюсер "Танців з зірками" Володимир Завадюк. Тепер шанувальники гадають, у якому новому проекті з'явиться їхня улюблениця Тіна Кароль:

«Рідна @tina_karol була в гостях. Як думаєте, які проекти ми готуємо?», - написав Володимир.

Шанувальники тут же почали гадати, який проект їх чекає:

«Танці з Даном😂😂👍👍», «Інше питання: де Балан???», «ДанТина в зборі 😂 Тинка красуня як завжди ❤️ малятко наша 🔥», «сподіваюся танці з зірками, а Тіна ведуча))», «Тільки не на танці!😓 Куди завгодно тільки не танцювати! ТІНА ЙДИ НА БИТВУ ЕКСТРАСЕНСІВ ТІЛЬКИ НЕ НА ТАНЦІ ПРОШУУУУУУУ. P. S. Десь у світі один фандом ДанТины вийшов у вікно від горя...», «Голос за кадром ?😍💞», «Танці з зірками. І там буде Дано».

Зазначимо, співачка не так давно приголомшила мережа розповнілий фігурою на відпочинку у Карпатах і, схоже, щоб виправдатися за невдалі домашні кадри, вирішила представити фото з останніх фотосесссий, які були зроблені в неймовірному образі. Тіна буквально підкорила фанатів ідеальними формами.

Так, Тіна з'явилася в незвичайному образі, примірявши тонкий білий боді. Сама артистка позувала схилившись перед об'єктивом, притуливши стрункі ніжки до себе. На кадрі можна помітити обличчя знаменитості, яке зображено крупним планом. Автором фотографій стала фотограф Ганна Гончарова.

А ось фанати оцінили нюдовый знаменитості макіяж і її чуттєвий, злегка пікантний спосіб:

«Эээээээээ, 🤤🤤😪🔥❤️❤️ у мене щелепа відвисла 🔥🔥😍😍😍», «Чарівна🥰😍», «Моя щелепа....🤤», «Дуже красиво💜💜💜», «Просто від такої краси я вже впала ❤️😻❤️😻🙂», «Сама сама 😻», «Така дуже гарна 😻😻», «❤️красуня просто відпад❤️😍», «Гарна🥵💦», «я засліплена😻», «Навіщо так красиво?🤤😍», «Пожежа🔥🔥🔥», «Господи , неймовірна ❤️».

Нагадаємо, як виглядав Дан Балан до шоу "Голос країни", таким Тіна Кароль його не знає

Як повідомляла Politeka, невгамовна Кароль змусила хвилюватися Балана, в мережі не витримали

Також Politeka писала, що Кароль в червоній сукні приголомшила видом перед молодим красенем