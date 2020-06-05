Деякі зірки активно стежать за собою, саме тому, незважаючи на вік, вони залишаються прекрасними 

Дивлячись на цих знаменитостей ніколи не даси їм більше 40, а деяким - не більше 30, пише Politeka.net.  

Здорове харчування, заняття спортом, відвідування косметологів і пластичних хірургів - кожен шукає свій шлях для того, щоб залишатися молодими та красивими. 

Почнемо з наймолодшої красуні з цього списку - 41-річної Кортні Кардашян. Зірка з відомого сімейства неодноразово вдавалася до послуг хірургів і косметологів. Зараз жінка виглядає чудово.

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Дженніфер Лопес - красуні в цьому році виповнюється 51 рік, але, дивлячись на її досконале тіло й обличчя без зморшок - у це неможливо повірити. Зірка активно займається спортом, неодноразово публікуючи фото і відео із зали. 

Струнка Анджеліна Джолі сьогодні відзначає 45 років. Зірка досі залишається секс-символом для мільйонів людей. 

Дженніфер Еністон відсвяткувала в цьому році 51 рік. Красуня може похвалитися підтягнутим тілом, якому позаздрять наймолодші. 

Італійська актриса Моніка Беллуччі в цьому році відзначить 56 років. Зірку вважають еталоном краси. Варто відзначити, що знаменитість ніколи не робила пластичних операцій. 

Нагадаємо, Джей Ло наділа маленький топік, який обтягнув красиві груди, а також оголила струнку талію і накачаний прес. Зірка позувала в спортивному залі.

Раніше повідомлялося, що Анджеліна Джолі і її колишній чоловік Бред Пітт, разом відсвяткували день народження дочки Шайло. 

Пара вирішила кинути сварки заради дитини. 

Нагадаємо, що Джолі на межі, зірка розкрила справжню причину розлучення з Піттом: "Випивав і...".

Також Politeka писала, що у мережу злили рідкісні кадри щасливою зіркової пари Пітта і Еністон.

А ще Politeka повідомляла, що стан Бреда Пітта погіршився, постарілий актор зізнався: "Я більше не можу зніматися..."