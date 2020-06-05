Некоторые звезды активно следят за собой, именно поэтому несмотря на возраст, они остаются прекрасными

Глядя на этих знаменитостей никогда не дашь им больше 40, а некоторым - не больше 30, пишет Politeka.net.

Здоровое питание, занятия спортом, посещение косметологов и пластических хирургов - каждый ищет свой путь для того, чтобы оставаться молодыми и красивыми.

Начнем с самой молодой красотки из этого списка - 41-летней Кортни Кардашьян. Звезда из известного семейства неоднократно прибегала к услугам хирургов и косметологов. Сейчас женщина выглядит великолепно.

Дженнифер Лопес - красотке в этом году исполняется 51 год, но глядя на ее совершенное тело и лицо без морщин - в это невозможно поверить. Звезда активно занимается спортом, неоднократно публикуя фото и видео из зала.

Стройная Анджелина Джоли сегодня отмечает 45 лет. Звезда до сих пор остается секс-символом для миллионов людей.

Дженнифер Энистон отпраздновала в этом году 51 год. Красотка может похвастаться подтянутым телом, которому позавидуют самые молодые.

Итальянская актриса Моника Беллуччи в этом году отметит 56 лет. Звезду считают эталоном красоты. Стоит отметить, что знаменитость никогда не делала пластические операции.

Напомним, Джей Ло надела маленький топик, который обтянул красивую грудь, а также оголил стройную талию и накаченный пресс. Звезда позировала в спортивном зале.

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли и ее бывший супруг, Брэд Питт, вместе отпраздновали день рождения дочери Шайло.

Пара решила бросить ссоры ради ребенка.

Напомним, что Джоли на грани, звезда раскрыла настоящую причину развода с Питтом: "Выпивал и...".

Также Politeka писала, что в сеть слили редкие кадры счастливой звездной пары Питта и Энистон.

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