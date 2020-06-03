Відома українська виконавиця Слава Камінська, солістка групи "НеАнгели" заінтригувала кадром з натяком на "нового" коханого

Після другого розлучення (артистка розлучилася з хірургом Едгаром Камінським) шанувальники особливо цікавляться особистим життям знаменитості - кожне нове фото Слави стає центром обговорення. У соціальній мережі Instagram співачка опублікувала яскравий кадр, на якому позувала в яскравому образі разом з двома молодими колегами, пише Politeka.

Так, на новому кадрі щаслива і усміхнена Слава з'явилася в компанії двох колег. Артистка позувала у світлій футболці і шкіряних штанях, при цьому її яскрава посмішка відразу ж підкорила фанатів, а молоді колеги привернули увагу до себе.

«Киря, все скажу особисто , а тут Ай лав ю, травень бісить френд ❤️ @ucupcake хіпі берздей🌭🍔🍔🍕», - написала Слава під постом.

Подруга Камінської – Леся Нікітюк, також не втрималася тут же зазначивши: «Хто це таке красіве?😁».

Фанати також підтримали коментарями:

«Яка красива пара ❤️(я про хлопчиків)», «Ням ням 😂😋❤️», 2Слава привіт . Ти дуже красива дівчина. Ай лав ю», «Боже, яка краса!! Я про вас, звичайно ж, Слава!!», «Шикарна пара!!! Сподіваюся вони разом😂😂😂😂😂😂», «Це Сссллаааава 😘», «Щаслива🔥❤️ Обожнюю 😘».

До цього також артистка засвітила таємничого незнайомця, який і був її фотографом, запропонувавши вгадати, кого приховує від сторонніх очей.

«Детективне агентство «місячне світло» 😂 Увагу питання до знавців:) Хто мене фоткав ?», - написала Камінська.

Ось що відповіли фанати:

«Лаура», «ЛЕО!», «Мама або діти😉», «Відображення в окулярах виглядає по-дитячому!😎🤗», «Леон😉», «Яка Ви красива ☺️», «Чоловік», «Куртка Лаури в руках... напевно дочка...», «В окулярах відображається дитина, але погано видно хто саме. Можна припустити, що якщо великий білий з рожевим, то це була донька».

Нагадаємо, Слава з Неангелів вперше після розлучення засвітилася з колишнім

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