Популярні співачки і співаки привертають масу уваги до власних персон, дивують публічними виходами у світ і інтригують особистим життям

Побут, скандали і все, що стосується життя артистів за лаштунками – все це особливо цікавить фанатів. Багато артистів, незважаючи на всі складності, намагаються все ж дещо приховати, фактично викреслюючи з публічної біографії. Найчастіше, «забутими» стають саме справжні імена артистів. У сучасному світі шоу-бізнесу зірки мають можливість взяти різні псевдоніми, а багато хто вже прославилися завдяки звучним прізвищем. Пропонуємо вашій увазі спеціальну добірку артистів, які приховують свої справжні імена і працюють з псевдонімами, пише Politeka.net.

Настя Каменських є популярною артисткою, її прізвище знають мільйони шанувальників, але мало хто знає, але прізвище Насті Каменських по батькові – Жмур. Каменських – прізвище матері співачки.

Тіна Кароль підкорює публікую різними образами, незвичайними концертами і ідеальним почуттям стилю. Проте в підлітковому віці знаменитість знали як Тетяну Ліберман. Примітно, в паспорті зірка так і записана.

А ось справжнє ім'я знаменитої української співачки Джамали, яка очікує другого маляти на швидку появу, – Сусана Джамалдінова. Псевдонім артистка придумувала не довго, просто скоротивши власне прізвище.

Вікторія Смеюха з «Неангелів» підкорює фанатів своєю ідеальною фігурою і жаркими фотосесіями, публікуючи ті в Instagram, будучи незаміжньою жінкою, дівчина часто захоплює своїми ідеальними формами в міні-бікіні. При цьому багато шанувальників навіть не знають, що дівчину звати Катерина.

Її Колега Слава Камінська і також солістка групи «Неангелів» свого часу змінила ім'я – рудоволосу красуню звуть Ольга. У дівчини двоє прекрасних дітей, а сама вона навіть після другого розлучення ,продовжує працювати зі старим прізвищем.

Дружина Костянтина Меладзе – Віра Брежнєва, яка прославилася ще в часи участі в «ВІА гри», дивує незвичайної стрункістю, займається власною лінією косметики і розповідає про спеціальних секрети схуднення. У молодості ж одноліткам зірка була відома як Віра Галушка.

Український співак, телеведучий і чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес вирішив змінити своє прізвище на початку кар'єри. Раніше він був відомий як Володимир Гудков.

Ще один український співак, який прославився завдяки початку кар'єри на «Фабриці зірок» Макс Барських також змінив ім'я. Насправді його звуть Микола Бортник. Молода людина продовжує просувати свою кар'єру, створює нові хіти і навіть отримував нагороди за свої кліпи.

Зазначимо, зірки також знають масу лайфхаков по догляду за собою і з радістю розповідають, як приводять себе в порядок.

наприклад, Настя Каменських, схудла більш ніж на 20 кілограм, також дотримується жорсткої дієти. При цьому дівчина харчується маленькими порціями, але часто – її раціон багато в чому схожий на раціон Наталії Могилевської.

Даша Астаф'єва в свою чергу регулярно займається спортом: робить багато вправи для преса, сідниць і стегон, підкачує руки і прес. Також Даша є амбасадором відомої косметичної компанії, тому активно стежить за собою і відвідує косметологів.

А от Віра Брежнєва любить тримати себе у формі завдяки маскам, вона радить порадила наносити на обличчя маски двох типів: очищаючі і з камфорою.

«Крім цього основного догляду, бажано в свій тижневий раціон краси внести маски. Очищаючі маски найчастіше потрібно наносити максимум на 10-15 хв. Друга маска, з камфорою і вітаміном - мій "must have". Стимулює мікроциркуляцію в шкірних тканинах, має антибактеріальну дію, нормалізує роботу залоз, поліпшує колір особи», - поділилася співачка.

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