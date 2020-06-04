Популярные певицы и певцы привлекают массу внимания к собственным персонам, удивляют публичными выходами в свет и интригуют личной жизнью

Быт, скандалы и все, что касается жизни артистов за кулисами – все это особо интересует фанатов. Многие артисты, несмотря на все сложности, стараются все же кое-что скрыть, фактически вычеркивая из публичной биографии. Чаще всего, «забытыми» становятся именно настоящие имена артистов. В современном мире шоу-бизнеса звезды имеют возможность взять самые разные псевдонимы, а многие уже прославились благодаря звучным фамилиям. Предлагаем вашему вниманию специальную подборку артистов, скрывающих свои настоящие имена и работающих с псевдонимами, пишет Politeka.net.

Настя Каменских является популярной артисткой, ее фамилию знают миллионы поклонников, но мало кто знает, но фамилия Насти Каменских по отцу – Жмур. Каменских – фамилия матери певицы.

Тина Кароль покоряет публикую самыми разными образами, необычными концертами и идеальным чувством стиля. Однако в подростковом возрасте знаменитость знали как Татьяну Либерман. Примечательно, в паспорте звезда так и записана.

А вот настоящее имя знаменитой украинской певицы Джамалы, ожидающей второго малыша на скорое появление, – Сусана Джамалдинова. Псевдоним артистка придумывала не долго, просто сократив собственную фамилию.

Виктория Смеюха из «НеАнгелов» покоряет фанатов своей идеальной фигурой и жаркими фотосессиями, публикуя те в Инстаграм, будучи незамужней дамой, девушка часто восхищает своими идеальными формами в мини-бикини. При этом многие поклонники даже не знают, что девушку зовут Екатерина.

Ее Коллега Слава Каминская и также солистка группы «НеАнгелов» в свое время сменила имя – рыжеволосую красотку зовут Ольга. У девушки двое прекрасных детей, а сама она даже после второго развода ,продолжает работать со старой фамилией.

Супруга Константина Меладзе – Вера Брежнева, прославившаяся еще во времена участия в «ВИА Гре», удивляет необычной стройностью, занимается линией собственной косметики и рассказывает о специальных секретах похудения. В молодости же сверстникам звезда была известна как Вера Галушка.

Украинский певец, телеведущий и супруг Нади Дорофеевой Владимир Дантес решил поменять свою фамилию в начале карьеры. Ранее он был известен как Владимир Гудков.

Еще один украинский певец, который прославился благодаря началу карьеры на «Фабрике звезд» Макс Барских также сменил имя. На самом деле его зовут Николай Бортник. Молодой человек продолжает продвигать свою карьеру, создает новые хиты и даже получал награды за свои клипы.

Отметим, звезды также знают массу лайфхаков по уходу за собой и с радостью рассказывают, как приводят себя в порядок.

К примеру, Настя Каменских, похудевшая более чем на 20 килограмм, также придерживается жесткой диеты. При этом девушка питается маленькими порциями, но часто – ее рацион во многом похож на рацион Натальи Могилевской.

Даша Астафьева в свою очередь регулярно занимается спортом: делает многие упражнения для пресса, ягодиц и бедер, подкачивает руки и пресс. Также Даша является амбассадором известной косметической компании, поэтому активно следит за собой и посещает косметологов.

А вот Вера Брежнева любит держать себя в форме благодаря маскам, она советует посоветовала наносить на лицо маски двух типов: очищающие и с камфорой.

«Помимо этого основного ухода, желательно в свой недельный рацион красоты внести маски. Очищающие маски чаще всего нужно наносить максимум на 10-15 мин. Вторая маска, с камфорой и витамином - мой "must have". Стимулирует микроциркуляцию в кожных тканях, обладает антибактериальным действием, нормализует работу желёз, улучшает цвет лица», - поделилась певица.

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