Відома українська актриса Єлизавета Василенко показала, як проводить дозвілля

На відео Єлизавета позує в чорному топі і спідниці. Василенко показує непристойний позу, імітуючи інтимні рухи при взаємодії з дівчиною, а після цього показала, як йде з кадру. Ролик супроводжувався забавним голосом, який все дію коментував. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ти що так і будеш приколюватися весь час? Я намагаюся розрядити обстановку. Все, я пішов далеко і надовго"

Фанати не змогли оцінити ролик або написати коментарі під публікацією. Все через те, що Ліза опублікувала відео в сторіс Instagram, але так і хочеться написати: "Ох, яка".

Раніше ми повідомляли, що відома актриса Єлизавета Василенко показала танці під музику.

На кадрах Ліза позувала в білому топі і джинсах. Красуня вирішила залишити волосся розпущеним і танцювала під музику всі відео. На кадрах можна помітити ідеальне тіло Василенко і як стирчать соковиті "персики", які були не в бюстгальтері. Дівчина рухалася по кімнаті, танцювала біля стіни, то куражилась на ліжку. Відео вийшло дуже чудовим і спокусливим.

Повідомлялося, що зірка українського серіалу «Школа» Єлизавета Василенко влаштувала спекотні танці для шанувальників.

Ліза вибрала тісний топ білого кольору, який обтягнув її пружні груди. Актриса засвітила животик і округлі стегна. Дівчина посміхалася і танцювала під популярний трек. Образ доповнили накручене волосся.

За годину відео Василенко подивилося понад 130 тисяч осіб. В коментарях їй залишили безліч компліментів.

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