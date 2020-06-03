Знаменита украинская певица Вера Брежнева рассказала о депрессии и усталости из-за карантина

Несмотря на отмененный график концертов, отмену ряда проектов, а также модных съемок, артистка продолжает активно работать над собой. Находясь дома, Вера рассказала, как борется со своими проблемами, вызванными длительным пребыванием дома. Отметим, вместе с мужем и детьми звезда находилась долгое время на самоизоляции. Они делились совместными селфи, видео и даже записали песню, пишет Рoliteka.net.

Вера рассказала, что многим сложно представить ее грустной, расстроенной или печальной. Но, по словам звезды, она живой человек и ей свойственны все эмоциональные проявления.

«Так вот, под конец карантина меня все-таки догнала печалька... как я ни старалась бодриться. И несколько дней я была в таком состоянии. Ну и «прекрасная» погода добавила свой вклад в него. Каждый по-своему выходит из таких состояний. Я, например, раньше всегда, когда мне хотелось погрустить, давала себе день, и грустила по полной. Вот прям и плакала, и жалела себя, и ничего не хотелось делать, я ничего не делала. А на утро я уже просыпалась и шла делать дела.

Так было у меня и в этот раз.. но одним днём это не закончилось. Получилась почти неделя. И, конечно, если бы я целую неделю ничего не делала, я не знаю, а каком бы состоянии была сейчас. Поэтому я все равно уговаривала себя заниматься, уговаривала себя и продолжала делать все свои уроки. И есть, хотя не хотелось ничего и все было невкусное. ⠀

В общем вчерашний первый день лета для меня был личным праздником, потому что я наконец-то вышла из этого состояния! И новости хорошие подтянулись) смягчается карантин, все больше мест открывается», - рассказала Вера о последних событиях. Поклонники тут же поддержали звезду.

До этого на домашнем небольшом ролике артистка появилась без макияжа, сидя за столом и смотря на аппетитные блюда рядом с ней. В подписи Вера рассказала, что она не претендует на статус идеальной женщины, поскольку нет предела совершенству и ей всегда есть куда стремиться.

«Прежде, чем перейти к следующим здоровым привычкам расскажу вам ещё о себе. Я не робот.🤖 Конечно,я правильно питаюсь, но у меня естественно есть свои слабости😉и вообще я люблю поесть!!)

РАЗ в неделю с удовольствием начала позволять себе НА ЗАВТРАК ИЛИ ОБЕД (это важно, что не на ужин😉) - ВСЕ, что мне хочется 🤪И сначала, когда я ещё любила сладенькое, это мог быть кусок сладкого пирога или торта, или кекс, который я люблю и сейчас)) но это и был мой приём пищи. Не между, не вместе, а вместо завтрака/обеда раз неделю я отрывалась)) (замечу это был не целый торт и даже не его половинка 😂- максимум 2 куска). Вот так я и живу сейчас.

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