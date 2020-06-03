Принц Гаррі вже піднімав це питання у палаці

Навіть після втечі в США Меган Маркл продовжує заздрити герцогині Кембриджській Кейт Міддлтон

Про це пише таблоїд Daily Mail.

Зокрема, колишня зірка Голлівуду позаздрила Кейт Міддлтон через підтримку, яку їй надає королівська родина.

Маркл зазначила, що Кенсінгтонський палац жодного разу не допоміг їй, коли на неї нападали британські журналісти. Разом з тим, коли у виданні Tatler була опублікована негативна стаття про Кейт Міддлтон, королівська сім'я відреагувала на неї менше, ніж через добу.

«Для Гаррі це справжній ляпас, тому що він неодноразово просив переробити медіаполітику», — заявило обізнане джерело і додало, що герцогиня Кейт Міддлтон могла «вийти, клацнути пальцями і отримати потоки підтримки».

Раніше ми розповідали про те, що Кейт Міддлтон довели до відчаю. Герцогиня слідом за Меган Маркл має намір судитися проти видання Tatler за публікацію неправдивої та образливої статті про дружині принца Вільяма.

Герцоги Кембриджські вже направили до видання вимога видалити статтю, яку журналісти назвали "Катерина Велика".

У скандальній статті журналісти назвали Кейт Міддлтон "болісно худою" та порівняли її з покійною матір'ю принца Вільяма.

Крім цього, у матеріалі сказано, що між Міддлтон і Маркл нібито були розбіжності, а принц Вільям потрапив під вплив матері герцогині.

Нагадаємо, що шлюб Міддлтон і Вільяма на межі розриву, королівської сім'ї не приховати скандал.

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