Принц Гарри уже поднимал этот вопрос во дворце

Даже после бегства в США Меган Маркл продолжает завидовать герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон

Об этом пишет таблоид Daily Mail.

В частности, бывшая звезда Голливуда позавидовала Кейт Миддлтон из-за поддержки, которую ей оказывает королевская семья.

Маркл отметила, что Кенсингтонский дворец ни разу не помог ей, когда на неё нападали британские журналисты. Вместе с тем, когда в издании Tatler была опубликована негативная статья о Кейт Миддлтон, королевская семья отреагировала на нее меньше чем через сутки.

«Для Гарри это настоящая пощечина, потому что он неоднократно просил переработать медиаполитику», — заявил осведомленный источник и добавил, что герцогиня Кейт Миддлтон могла «выйти, щёлкнуть пальцами и получить потоки поддержки».

Ранее мы рассказывали о том, что Кейт Миддлтон довели до отчаяния. Герцогиня вслед за Меган Маркл намерена судиться против издания Tatler за публикацию неправдивой и обидной статьи о супруге принца Уильяма.

Герцоги Кембриджские уже направили в издание требование удалить статью, которую журналисты озаглавили "Екатерина Великая".

В скандальной статье журналисты назвали Кейт Миддлтон "болезненно худой" и сравнили ее с покойной матерью принца Уильяма.

Помимо этого, в материале сказано, что между Миддлтон и Маркл якобы были разногласия, а принц Уильям попал под влияние матери герцогини.

Напомним, что брак Миддлтон и Уильяма на грани разрыва, королевской семье не утаить скандал.

Как сообщала Politeka, Кейт Миддлтон жестко оконфузилась при детях: "Ветер задрал...".

Также Politeka писала, что Кейт Миддлтон похвасталась неожиданным образом, такой герцогиню еще не видели