Український співак Віталій Козловський вирішив здивувати своїх шанувальників гарячим фото

Артист блиснув м'язами, стоячи в одних плавках, пише Politeka.net. Співак опублікував архівний знімок у своєму Instagram.

На фото Козловський позував, влаштувавшись на камені в море. Артист склав руки на грудях і дивився вдалину, літній образ доповнили лише окуляри. Вигляд у співака був дуже серйозний.

"Тілом я тут, але душею я там 🌊 #мамадеморе", - підписав знімок Віталій.

За три години пост зібрав понад 2000 лайків та багато коментарів.

"Я вся горю🔥", "Все добре, але трулі звичайно 😂😂😂 смішні. Але колір бабусі б сподобався однозначно 😉", "О,знову режим порнушник", "А цей хлопець був на обкладинці мого щоденника в 4 класі 😂 Апгрейд так апгрейд 🔥", "Труселя звичайно Агонь", "О, знову шанувальниці в коментах переписуються окропом 👌😂", "Вах, який Посейдон ❤️ на морюшко хочеться не те слово🌊", "Нарешті 🔥 я вже думала ти про нас забув 🔥", "Ой 🔥🔥🔥 є на що дивитися 😍😍😍 ти красунчик 😍", "Які трусеЛяЛяЛя 😂)))", "Бонд на відпочинку 😂", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Віталій Козловський показав кубики преса і накачані м'язи, напівсидячи в старому облізлому кріслі. На ньому – темно-сині джинси, білі кросівки і сонцезахисні окуляри.

Шанувальники оцінили публікацію, написавши, що так само мріють про те, щоб знову вільно ходити по вулицях і радіти життю.

Раніше повідомлялося, що Віталій Козловський прокоментував чутки про свою нібито нетрадиційну орієнтацію. Співак вважає, що всі вони засновані виключно на тому, що він любить стежити за собою.

Нагадаємо, экс-наречена Козловського приголомшила визнанням про інтим з співаком.

Як повідомляла Politeka, Козловський приголомшив спогадами про найголовніше в житті.

Також Politeka писала, що Козловський різко відповів на скандальне інтерв'ю Рамины.