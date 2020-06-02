Украинский певец Виталий Козловский решил удивить своих поклонников горячим фото

Артист сверкнул мускулами, стоя в одних плавках, пишет Politeka.net. Певец опубликовал архивный снимок в своем Инстаграм.

На фото Козловский позировал, устроившись на камне в море. Артист сложил руки на груди и смотрел вдаль, летний образ дополнили лишь очки. Вид у певца был очень серьезный.

"Телом я здесь, но душой я там 🌊 #мамадэморэ", - подписал снимок Виталий.

За три часа пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.

"Я вся горю🔥", "Все хорошо, но трули конечно 😂😂😂 смешные. Но цвет бабушке бы понравился однозначно 😉", "О,опять режим порнушник", "А ведь этот парень был на обложке моего дневника в 4 классе 😂 Апгрейд так апгрейд 🔥", "Труселя конечно Агонь", "О, опять поклонницы в комментах переписываются кипятком 👌😂", "Вах, какой Посейдон ❤️ на морюшко хочется не то слово🌊", "Наконец 🔥 я уже думала ты о нас забыл 🔥", "Ой 🔥🔥🔥 есть на что смотреть 😍😍😍 ты красавчик 😍", "Какие трусеЛяЛяЛя 😂)))", "Бонд на отдыхе 😂", - написали пользователи сети.

Напомним, Виталий Козловский показал кубики пресса и накачанные мышцы, полусидя в старом облезлом кресле. На нем – темно-синие джинсы, белые кроссовки и солнцезащитные очки.

Поклонники оценили публикацию, написав, что так же мечтают о том, чтобы снова свободно ходить по улицам и радоваться жизни.

Ранее сообщалось, что Виталий Козловский прокомментировал слухи о своей якобы нетрадиционной ориентации. Певец считает, что все они основаны исключительно на том, что он любит следить за собой.

Напомним, экс-невеста Козловского ошарашила признанием об интиме с певцом.

Как сообщала Politeka, Козловский огорошил воспоминаниями о самом главном в жизни.

Также Politeka писала, что Козловский резко ответил на скандальное интервью Рамины.