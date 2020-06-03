Літа навіть відчуватися не буде

Погода в Україні 3 червня розчарує громадян, крім сильних дощів частину регіонів накриють грози

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру.

Так, на західній Україні будуть сильні дощі. Тут стовпчик термометра опуститься до 12-15 градусів вище нуля. У нічний час доби похолоднішає ще більше – до 5-8 градусів.

Схожою ситуація буде і на півночі країни. Дощі тут місцями будуть менш сильними, проте замість них будуть грози. Тут повітря прогріється до 13-18 тепла. Вночі похолодає до 5-8 за Цельсієм.

Грози зі зливами варто очікувати і жителям центральних регіонів. Тут повітря буде в районі 13-21 за Цельсієм, а вночі від 5 до 11 вище нуля.

Аналогічна погода буде на півдні України. Однак тут варто очікувати денних 17-21 тепла. Вночі стовпчик термометра покаже від 8 до 11 градусів.

Найтепліше, незважаючи на зливи з грозами, буде на сході України. Синоптики прогнозують вдень від 19 до 22 тепла, вдень 9-11 за Цельсієм вночі.

У Києві та області синоптики прогнозують від 15 до 19 вище нуля. Це буде супроводжуватися сильним дощем з грозами. Вночі ж, згідно з прогнозом, показник опуститься до 5-8 градусів за Цельсієм.

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