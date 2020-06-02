Дочка третього президента України Віктора Ющенко, Віталіна, взяла участь в конкурсі "Найкраща спортивна мама"

Віталіна повідомила, що в результаті здобула перемогу і написала про це у своєму Фейсбуці, повідомляє Politeka.net. За словами дочки колишнього президента, для неї стало великою честю виграти на змаганнях.

"В Міжнародний день захисту дітей, я стала кращою на змаганнях... Для мене дуже почесно стати першою і перемогти у справді сильних дівчат, яких було більше тридцяти", - поділилася Віталіна.

За словами красуні, спорт для неї рух і життя. І це видно по чудовій, підтягнутій фігурі, якій позаздрить російська балерина Анастасія Волочкова.

Крім того, далі дочка Ющенко подякувала всім, хто її підтримував, особливо своїх дітей.

Віталіна розповіла ЗМІ, що зараз все менше відвідує публічні заходи, адже приділяє більше часу дітям.

Також, вона активно займається спортом, щоб створити сильне і витривале тіло. Так, дочка третього президента проводить в спортзалі чотири-п'ять днів на тиждень по дві години.

Віталіна Ющенко народилася у 1980 році. Дочка президента співмешкала з Михайлом Гончаром, батько якого очолював департамент контролю за виробництвом та обігом спирту. Ющенко народила від нього дочку Домінікану.

Пізніше Віталіна вийшла заміж за Олексія Хахльова (голова правління Славутського руберойдового заводу). Пара прожила разом сім років. У їхньому шлюбі народилися діти: Віктор і Андріана, яких назвали на честь дідуся - Віктора Андрійовича Ющенка.

В одному з інтерв'ю Віталіна розповіла, що має дуже теплі довірчі відносини з дітьми. А сама займається невеликими бізнес-проектами.

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