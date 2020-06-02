Дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко, Виталина, приняла участие в конкурсе "Самая спортивная мама"

Виталина сообщила, что в результате одержала победу и написала об этом в своем Фейсбуке, сообщает Politeka.net. По словам дочери бывшего президента, для нее стало большой честью выиграть на соревнованиях.

"В Международный день защиты детей, я стала лучшей на соревнованиях... Для меня очень почетно стать первой и победить у действительно сильных девушек, которых было более тридцати", - поделилась Виталина.

По словам красотки, спорт для нее движение и жизнь. И это видно по замечательной, подтянутой фигуре, которой позавидует российская балерина Анастасия Волочкова.

Кроме того, далее дочь Ющенко поблагодарила всех, кто ее поддерживал, особенно своих детей.

Виталина рассказала СМИ, что сейчас все меньше посещает публичные мероприятия, ведь уделяет больше времени детям.

Также, она активно занимается спортом, чтобы создать сильное и выносливое тело. Так, дочь третьего президента проводит в спортзале четыре-пять дней в неделю по два часа.

Виталина Ющенко родилась в 1980 году. Дочь президента сожительствовала с Михаилом Гончаром, отец которого возглавлял департамент по контролю за производством и оборотом спирта. Ющенко родила от него дочь Доминикану.

Позже Виталина вышла замуж за Алексея Хахлева (председатель правления Славутского рубероидного завода). Пара прожила вместе семь лет. В их браке родились дети: Виктор и Андриана, которых назвали в честь дедушки - Виктора Андреевича Ющенко.

В одном из интервью Виталина рассказала, что имеет очень теплые доверительные отношения с детьми. А сама занимается небольшими бизнес-проектами.

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