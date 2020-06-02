Дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко, Виталина, приняла участие в конкурсе "Самая спортивная мама"
Виталина сообщила, что в результате одержала победу и написала об этом в своем Фейсбуке, сообщает Politeka.net. По словам дочери бывшего президента, для нее стало большой честью выиграть на соревнованиях.
"В Международный день защиты детей, я стала лучшей на соревнованиях... Для меня очень почетно стать первой и победить у действительно сильных девушек, которых было более тридцати", - поделилась Виталина.
По словам красотки, спорт для нее движение и жизнь. И это видно по замечательной, подтянутой фигуре, которой позавидует российская балерина Анастасия Волочкова.
Кроме того, далее дочь Ющенко поблагодарила всех, кто ее поддерживал, особенно своих детей.
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Виталина рассказала СМИ, что сейчас все меньше посещает публичные мероприятия, ведь уделяет больше времени детям.
Также, она активно занимается спортом, чтобы создать сильное и выносливое тело. Так, дочь третьего президента проводит в спортзале четыре-пять дней в неделю по два часа.
Виталина Ющенко родилась в 1980 году. Дочь президента сожительствовала с Михаилом Гончаром, отец которого возглавлял департамент по контролю за производством и оборотом спирта. Ющенко родила от него дочь Доминикану.
Позже Виталина вышла замуж за Алексея Хахлева (председатель правления Славутского рубероидного завода). Пара прожила вместе семь лет. В их браке родились дети: Виктор и Андриана, которых назвали в честь дедушки - Виктора Андреевича Ющенко.
В одном из интервью Виталина рассказала, что имеет очень теплые доверительные отношения с детьми. А сама занимается небольшими бизнес-проектами.
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