Що потрібно знати простим українцям

Стало відомо, коли буде запущена в обіг нова монета номіналом 10 гривень

Як передає Politeka.net, про це йдеться на порталі Нацбанку.

Відомо, що вже завтра, 3 червня, буде введена в обіг нова монета.

З завтрашнього дня всі торгові мережі, магазини і т. д. зобов'язані приймати нову «дрібниця».

В НБУ підкреслюють, що обмінювати 10-гривневі купюри не потрібно, оскільки ними можна розраховуватися необмежену кількість часу.

«З 3 червня 2020-го банки зможуть отримувати оновлені грошові знаки у НБУ і видавати їх своїм клієнтам. Національний банк подбав про максимальну зручність обміну – громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 10 гривень на обігові монети цього номіналу», – йдеться у звіті державного регулятора.

Варто відзначити, що в Україні з'явиться ще одна монета номіналом 10 гривень. Так, НБУ випустить сувенірну монету зі срібла і розмістить на ній зображення нічного метелика совки розкішної.

Відомо, що монета повинна бути випущена в обіг вже сьогодні, 2 червня. Тираж буде обмежений і складе всього 2500 екземплярів, а вартість однієї монети становить 1075 гривень.

Раніше ми розповідали про те, що в Україні з'явилася банкнота номіналом 1000 гривень, зроблена зі срібла.

Відомо, що сувенірну банкноту запустили в обіг ще 20 травня 2020 року, а її тираж склав всього 300 штук.

Роздрібна ціна банкноти - 3995 грн.

Потенційні власники на лицьовому боці банкноти зможуть побачити вченого Володимира Вернадського (1863−1945), на зворотньому - будівлю Президії Національної академії наук України (зворотна сторона).

Нагадаємо, нові купюри скоро опиняться в руках українців: названа важлива дата.

Як повідомляла Politeka, афера з новою купюрою в 1000 гривень набирає обертів: «гроші з повітря».

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