Стало известно, когда будет запущена в оборот новая монета номиналом 10 гривен
Как передает Politeka.net, об этом говорится на портале Нацбанка.
Известно, что уже завтра, 3 июня, будет введена в оборот новая монета.
С завтрашнего дня все торговые сети, магазины и т.д. обязаны принимать новую «мелочь».
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В НБУ подчеркивают, что обменивать 10-гривневые купюры не нужно, поскольку ими можно рассчитываться неограниченное количество времени.
«С 3 июня 2020-го банки смогут получать обновленные денежные знаки в НБУ и выдавать их своим клиентам. Национальный банк позаботился о максимальном удобстве обмена – гражданам не нужно специально обменивать банкноты номиналом 10 гривен на оборотные монеты этого номинала», – сказано в отчете государственного регулятора.
Стоит отметить, что в Украине появится еще одна монета номиналом 10 гривен. Так, НБУ выпустит сувенирную монету из серебра и разместит на ней изображение ночной бабочки совки роскошной.
Известно, что монета должна быть выпущена в обращение уже сегодня, 2 июня. Тираж будет ограниченным и составит всего 2500 экземпляров, а стоимость одной монеты составляет 1075 гривен.
Ранее мы рассказывали о том, что в Украине появилась банкнота номиналом 1000 гривен, сделанная из серебра.
Известно, что сувенирную банкноту запустили в обращение еще 20 мая 2020 года, а ее тираж составил всего 300 штук.
Розничная цена банкноты - 3995 грн.
Потенциальные владельцы на лицевой стороне банкноты смогут увидеть ученого Владимира Вернадского (1863−1945), на обратной — здание Президиума Национальной академии наук Украины (обратная сторона).
Напомним, новые купюры скоро окажутся в руках украинцев: названа важная дата.
Как сообщала Politeka, афера с новой купюрой в 1000 гривен набирает обороты: «деньги из воздуха».
Также Politeka писала, что в Украине появятся новые деньги: названа дата.