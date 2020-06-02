Что нужно знать простым украинцам

Стало известно, когда будет запущена в оборот новая монета номиналом 10 гривен

Как передает Politeka.net, об этом говорится на портале Нацбанка.

Известно, что уже завтра, 3 июня, будет введена в оборот новая монета.

С завтрашнего дня все торговые сети, магазины и т.д. обязаны принимать новую «мелочь».

В НБУ подчеркивают, что обменивать 10-гривневые купюры не нужно, поскольку ими можно рассчитываться неограниченное количество времени.

«С 3 июня 2020-го банки смогут получать обновленные денежные знаки в НБУ и выдавать их своим клиентам. Национальный банк позаботился о максимальном удобстве обмена – гражданам не нужно специально обменивать банкноты номиналом 10 гривен на оборотные монеты этого номинала», – сказано в отчете государственного регулятора.

Стоит отметить, что в Украине появится еще одна монета номиналом 10 гривен. Так, НБУ выпустит сувенирную монету из серебра и разместит на ней изображение ночной бабочки совки роскошной.

Известно, что монета должна быть выпущена в обращение уже сегодня, 2 июня. Тираж будет ограниченным и составит всего 2500 экземпляров, а стоимость одной монеты составляет 1075 гривен.

Ранее мы рассказывали о том, что в Украине появилась банкнота номиналом 1000 гривен, сделанная из серебра.

Известно, что сувенирную банкноту запустили в обращение еще 20 мая 2020 года, а ее тираж составил всего 300 штук.

Розничная цена банкноты - 3995 грн.

Потенциальные владельцы на лицевой стороне банкноты смогут увидеть ученого Владимира Вернадского (1863−1945), на обратной — здание Президиума Национальной академии наук Украины (обратная сторона).

Напомним, новые купюры скоро окажутся в руках украинцев: названа важная дата.

Как сообщала Politeka, афера с новой купюрой в 1000 гривен набирает обороты: «деньги из воздуха».

Также Politeka писала, что в Украине появятся новые деньги: названа дата.