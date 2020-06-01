Найгарячіша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком - переможниця проекту Даша Ульянова показала, як змінює імідж після розставання з чоловіком

Фінал проекту завершився добре для Даші Ульянової - молодої гімнастки з приємною зовнішністю. Однак на пост-шоу з'ясувалося, що дівчина отримала "ніж у спину" - знаменитий холостяк переспав з однією з учасниць під час проекту. Намагаючись прийти себе, дівчина вирішила поки побути без відносин і приділити увагу собі коханій. Цього разу вона показала, як змінює образ, опублікувавши нові кадри в Instagram, передає Politeka.net.

На нових фото щаслива Даша позувала з незвичайною досить об'ємною укладанням своїх довгих локонів, покладених в м'які хвилі. На обличчі дівчини красується дуже яскравий макіяж з акцентом на пухкі губи.

Джолі на минималках😎 @mariia_samharadze @beauty_lab_ny дівчатка , дякую за мене таку !❤️», - написала під постом переможниця проекту «Холостяк».

Шанувальники також оцінили її новий образ:

«Ого яка красуня)))😍😍😍😍 тепер зрозуміло , чого Макс тобі вибрав👍👍👍», «Шикарна😻😍», «Ніяка ти не Джолі! Ти просто красоточка, природна і не на игранная!!!!! Молодчинка!!! Приємно дивитися!!!», «Гарна💕», «Красотулечка!!!🔥», «Надзвичайна😌...😍👸😻😘», «This is your hottest look», «Просто гармата)😁», «Дуже красива😍😍🔥», «На максималках!!🔥🔥🔥».

Відзначимо, не так давно з'ясувалося, що через два-три тижні після фіналу відбулася зустріч Даші і Макса, під час якої він розповів: у нього був секс з іншою учасницею на проекті.

"у цей момент У мене стався шок, наче облили холодною водою. Можуть багато говорити, мовляв це проект. Але в моєму уявленні все інакше. Я думала, що ми були парою", повідомила Даша в пост-шоу.

За словами Даші, вона дуже сумувала і хотіла побачити Макса під час розставання, однак під час зустрічі він приголомшив її раптовим визнанням.

Тепер вона намагається активно пережити подію і з'ясувати, чого хоче від життя. Дівчина поділилася новим кадром зі зйомок і постала в більш ніж провокаційному вигляді - задерши плаття з принтом в квіточку і виставивши фігуристу ніжку вгору в стилі балерини Анастасії Волочкової.

«Як говорить народна мудрість : « У будь незрозумілої ситуації роби шпагат »😂🙈 p.s : якщо що, я не плачу, все добре 🤗», - написала Даша.

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