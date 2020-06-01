Самая горячая участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком - победительница проекта Даша Ульянова показала, как меняет имидж после расставания с мужчиной
Финал проекта завершился хорошо для Даши Ульяновой - молодой гимнастки с приятной внешностью. Однако на пост-шоу выяснилось, что девушка получила "нож в спину" - знаменитый холостяк переспал с одной из участниц во время проекта. Пытаясь прийти себя, девушка решила пока побыть без отношений и уделить внимание себе любимой. В этот раз она показала, как меняет образ, опубликовав новые кадры в Инстаграм, передает Politeka.net.
На новых фото счастливая Даша позировала с необычной довольно объемной укладкой своих длинных локонов, уложенных в мягкие волны. На лице девушки красуется весьма яркий макияж с акцентом на пухлые губы.
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Джоли на минималках😎 @mariia_samharadze @beauty_lab_ny девочки , спасибо за меня такую !❤️», - написала под постом победительница проекта «Холостяк».
Поклонники также оценили ее новый образ:
«Ого яка красуня)))😍😍😍😍", "тепер зрозуміло , чого Макс тебе вибрав", "прямо идеальная женская месть👍👍👍», «Шикарная😻😍», «Никакая ты не Джоли! Ты просто красоточка, естественная и не на игранная!!!!! Умничка!!! Приятно смотреть!!!», «Красивая💕», «Красотулечка!!!🔥», «Надзвичайна😌...😍👸😻😘», «This is your hottest look», «Просто пушка)😁», «Очень красивая😍😍🔥», «На максималках!!🔥🔥🔥».
Отметим, не так давно выяснилось, что спустя две-три недели после финала произошла встреча Даши и Макса, во время которой он рассказал: у него был секс с другой участницей на проекте.
"В этот момент у меня случился шок, словно облили холодной водой. Могут многое говорить, мол это проект. Но в моем представлении все иначе. Я думала, что мы были парой", — сообщила Даша в пост-шоу.
По словам Даши, она очень скучала и хотела увидеть Макса во время расставания, однако во время встречи он ошарашил ее внезапным признанием.
Теперь она пытается активно пережить произошедшее и выяснить, чего хочет от жизни. Девушка поделилась новым кадром со съемок и предстала в более чем провокационном виде - задрав платье с принтом в цветочек и выставив фигуристую ножку вверх в стиле балерины Анастасии Волочковой.
«Как гласит народная мудрость : « В любой непонятной ситуации делай шпагат »😂🙈 p.s : если что, я не плачу, все хорошо 🤗», - написала Даша.
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