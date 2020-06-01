Модель Олена Преснякова вирішила порадувати фанатів і влаштувала розкішну фотосесію на природі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, дівчина позує в салатовій кофті і білій блузі на природі, елегантно закинувши волосся набік. Доповнював образ зірки красиве кольє. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Бомба», «сумую за твоїми постами», «ти прекрасна!», «вау, яка ніжна на другому фото», «да ти красуня», «обидва розкішні фото», - пишуть вони.

До цього ми писали, що модель Олена Преснякова вразила природною красою в новій весняній фотосесії.

22-річна красуня, яка не так давно вийшла заміж за онука Алли Пугачової, постійно радує своїх передплатників новими образами в Instagram. На цей раз модель показала свою нову весняну фотосесію.

На кадрах Преснякова позує в дуже простому, але при цьому не менш стильному образі. На дівчині вільні джинси із завищеною талією і проста біла сорочка, зав'язана в кокетливий вузол відразу над поясом. Модель також використовувала мінімум косметики, продемонструвавши шанувальникам свою природну красу.

На останньому фото Преснякова спокусливо відхилилася назад, продемонструвавши тонку шию і оголивши шматочок свого живота над джинсами. Дівчина також розстебнула верхні гудзики сорочки.

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