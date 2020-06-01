Модель Алена Преснякова решила порадовать фанатов и устроила роскошную фотосессию на природе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, девушка позирует в салатовой кофте и белой блузке на природе, элегантно закинув волосы набок. Дополнял образ звезды красивое колье. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Бомба», «скучаю за твоими постами», «ты прекрасна!», «вау, какая нежная на втором фото», «да ты красотка», «оба фото роскошные», - пишут они.

До этого мы писали, что модель Алена Преснякова поразила естественной красотой в новой весенней фотосессии.

22-летняя красотка, которая не так давно вышла замуж за внука Аллы Пугачевой, постоянно радует своих подписчиков новыми образами в Инстаграм. На этот раз модель показала свою новую весеннюю фотосессию.

На кадрах Преснякова позирует в очень простом, но при этом не менее стильном образе. На девушке свободные джинсы с завышенной талией и простая белая рубашка, завязанная в кокетливый узел сразу над поясом. Модель также использовала минимум косметики, продемонстрировав поклонникам свою естественную красоту.

На последнем фото Преснякова соблазнительно отклонилась назад, продемонстрировав тонкую шею и обнажив кусочек своего живота над джинсами. Девушка также расстегнула верхние пуговицы рубашки.

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