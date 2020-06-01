Стало відомо, як шоумен Володимир Остапчук та його колишня дружина Олена Войченко поділили спільне майно

Про це зірка розповіла в інтерв'ю телеканалу Україна.

За його словами, за дванадцять років шлюбу вони встигли обзавестися двома квартирами, автомобілем і великою сумою грошей.

«В загалом у нас було близько 60 тисяч. Ми їх розділили порівну. Я забрав один чемодан, сів у свою машину і поїхав, а все інше залишив. Так повинен вчинити справжній чоловік. Я вважаю, що це благородно», — зізнався Остапчук в інтерв'ю журналістам.

Також він розповів, що Олена Войченко вирішила відмовитися від аліментів, щоб прискорити процес розлучення.

Але Володимир Остапчук не збирається відмовлятися від своїх дітей, і планує далі їх матеріально підтримувати.

«Ми домовилися з Оленою про те, що я буду добровільно платити гроші, утримувати дітей. Як тато, повірте мені, все зроблю, щоб вони жили завжди у комфорті», — резюмував він у спілкуванні з журналістам.

Відзначимо, що в честь міжнародного Дня захисту дітей, Володимир Остапчук опублікував у своєму Instagram зворушливий пост, присвячений спадкоємцям.

"Люблю. Цілую. Завжди буду поруч. І завжди буду оберігати. Ваш тато", - підписав він спільні знімки з дочкою та сином.

"Справжній тато, якщо готовий був на такий подвиг", "Вітаю ,у вас чудові дітки", "Справжній тато", "Круто, виявляється класний тато", "Коли тато на одній хвилі", "Молодець, дуже круто", "Боже, це так мило", "Діти - це щастя, яке треба любити оберігати", - написали шанувальники в коментарях.

Нагадаємо, що коханка Остапчука висловила все, що думає про що впав шлюбі телеведучого: "Я з тих жінок, які..".

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