Модель Демі Роуз влаштувала незвичайну домашню фотосесію перед холодильником

Дівчина прославилася завдяки своїй зовнішності і незвичайним формам, які зовсім не соромиться показувати. Кожен день Демі ділиться різними кадрами із відпочинку і публікує домашні кадри в одній білизні, не боячись осуду в соціальній мережі Instagram, повідомляє Politeka.net.

цього разу на сторінці дівчини з'явився яскравий кадр, на якому Демі позувала в незвичайному чорному білизна з глубким декольте. При цьому доповнила свій образ дівчина ботфортами такого ж кольору.

На кадрі можна помітити, що позує красуня прямо біля холодильника, зовсім не боячись двозначності, прямо біля рота вона тримає одну з соковитих ягід, взятих з тарілки, що стоїть перед нею. А ось довгі локони дівчата зібрані у високий хвіст, що підкреслює її красу.

Фанати також відзначили гідності дівчини:

«Ласун 🍓🍒🍌», «Ось маленький холодильник!», «Зроби це для ягоди !!!!», «, «@megipojani Вона виглядає як ти🔥», Скільки тут ягідок, вау🍇🍓🍇🍓🍇🍌🍌🍌🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷», «Ви не людина, ви ангел», «Ням лол», «Hot❤️❤️❤️😍», «Я хочу, щоб ти продовжувала радувати такими кадрами, це соковито😊😊», «ти солодше полуниці х», «На кухні так, «Боже мій».

До цього Демі похвалилася ідеальним відпочинком біля басейну. Дівчина вирішила виставити напоказ усі свої принади і не посоромилася своїх форм у дуже дрібному бікіні.

Схоже, дівчина вирішила відпочити по повній, тому на її сторінці все частіше з'являються різні кадри з відпочинку на пляжі, на природі та біля басейну. Демі приміряла акуратне бікіні чорного кольору і прийняла ідеальну позу, щоб її і без того засмагла шкіра стала ще більш насиченого відтінку.

«Сонце поцілувало ✨», - написала Демі під новим постом.

Ось що відповіли шанувальники:

«От це поза, вах😍😍😘», «Відчуй сонце», «Так чуттєво», «Ура так жарко, я хотів би бути під ковдрою з тобою», «Te amo❤❤❤❤❤❤❤❤», «Цей тон шкіри 🤤», «:) 💓 ♥ ️ 💓 дозвольте собі насолодитися тим, на що ви здатні ... 💋 💋 💋», «Виглядає фантастично», «Я хочу поцілунків», «я Можу бути твоїм татом ?? ❤️», «Фатальна жінка ... ★★ 🔥😈😈😈🔥 ★★».

Нагадаємо, що засмагла Демі Роуз в рожевому бікіні показала свої солодощі: "Боже, аж слинки течуть".

А ще Politeka писала, що Демі Роуз не втримала свої форми в незвичайному купальнику: "Гаряча і скажена".

Також Politeka повідомляла, що прекрасна Демі Роуз позбулася білизни і приголомшила розміром: "Можна дивитися вічно".