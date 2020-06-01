Зовсім про себе не дбає

34-річна співачка Леді Гага вийшла в люди у вельми відвертому вбранні

Як передає Politeka.net, свіжі фотографії артистки з'явилися в мережі. Співачка вийшла прогулятися зі своїм бойфрендом. Для прогулянки вона вибрала дуже відверте вбрання – обтягуючі лосини, які більше були схожі на колготки, і чорний ліфчик-топ. Було видно, що у Гаги брудне волосся, яке вона затягнула в хвіст. На обличчя артистка одягла маску.

Шанувальники відразу ж звернули увагу на той факт, що за час карантину зірка сильно набрала вагу. На фото видно, що живіт звисає поверх лосин і в цілому, співачка виглядає не кращим чином, щоб одягати такі наряди. У мережі відразу ж почали обговорювати зовнішній вигляд всесвітньо відомої зірки.

«Міська божевільна», «Ну чого вона ходить з вивалившимся пузом?», «Я звичайно захоплююся її творчістю, але питання, звідки у неї такий живіт? У неї ніби ж немає дітей, з чого її так розвезло?», «Як можна себе так запустити», «А з Бредлі Купером вже все?», - пишуть люди.

Але знайшлися і ті, хто позитивно відреагував на новий образ співачки, зазначивши, що така впевненість не завадила б багатьом.

«Її впевненість аж надихає», «Тащуся від її безпосередності. Бомбіта», «І чого я комплексую», «Пофігізм, мені подобається!», - відзначають люди.

Нагадаємо, що страшна біда трапилася з Леді Гагою, сліз не стримати: "хвороба не піддається лікуванню".

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