Совсем о себе не заботится

34-летняя певица Леди Гага вышла в люди в весьма откровенном наряде

Как передает Politeka.net, свежие фотографии артистки появились в сети. Певица вышла прогуляться со своим бойфрендом. Для прогулки она выбрала очень откровенный наряд – обтягивающие лосины, которые больше были похожи на колготки, и черный лифчик-топ. Было видно, что у Гаги грязные волосы, которые она затянула в хвост. На лицо артистка надела маску.

Поклонники сразу же обратили внимание на тот факт, что за время карантина звезда сильно набрала вес. На фото видно, что живот свисает поверх лосин и в целом, певица выглядит не лучшим образом, чтобы надевать такие наряды. В сети сразу же стали обсуждать внешний вид всемирно известной звезды.

«Городская сумасшедшая», «Ну че она ходит с вывалившимся пузом?», «Я конечно восхищаюсь её творчеством, но вопрос, откуда у неё такой живот? У неё вроде же нет детей, с чего её так развезло?», «Как можно себя так запустить», «А с Бредли Купером уже все?», - пишут люди.

Но нашлись и те, кто положительно отреагировал на новый образ певицы, отметив, что такая уверенность не помешала бы многим.

«Ее уверенность аж вдохновляет», «Тащусь от её непосредственности. Бомбита», «И чего я комплексую», «Пофигизм, мне нравится!», - отмечают люди.

Напомним, что страшная беда случилась с Леди Гагой, слез не сдержать: "болезнь не поддается лечению".

Как сообщала Politeka, Леди Гагу засекли без грима, звезда изменилась до неузнаваемости: редкие кадры.

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