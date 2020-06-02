Фешн-фотограф і зірка шоу "Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк з'явилася у відвертому образі 

Красуня не перестає балувати своїх відданих шанувальників, пише Politeka.net. Так, зірка опублікувала гарячий знімок в сукні з відвертим декольте, а точніше з корсетом. 

Наряд відкривав види на пишні груди, закриваючи від очей найінтимніше. 

Зверху Соня наділа блакитну "накидку" з довгими рукавами. 

Спідничка на резинці підкреслила струнку талію красуні. 

Популярні новини зараз

Басков і Кіркоров приголомшили пікантними фото з Наташею Корольовою: "справжня пантера"

Літо скасовується, погода з перших днів червня вдарить по українцях: з'явився точний прогноз

Вагітна партнерка Остапчука по "Танцях з зірками" приголомшила новим фото і зізнанням: "Ось це новина!"

Зірка "Холостяка" повністю роздяглася і показала, чим підкорює чоловічі серця: "Прикрила двома пальцями..."
Показати ще

Руда бестія Плакидюк застигла, прикривши око долонею. Вона дивилася вдалину, при цьому вона відкрила червоні губи. 

Образ зірки завершували різні прикраси. 

"Вибачте, у мене закінчилися фотки на фоні мікрохвильовки 🐒",  - написала фотограф. 

Майже за годину пост зібрав понад 6000 лайків та багато коментарів. 

"Корсет!", "Ой вей 🔥", "Як завжди гарна💗", "Вау❤️❤️❤️❤️", "Ав, як красиво, як естетично, я просто не можу💞", "Богиня краси!😍😍", "Розкішне фото🔥Ви чудові😍", - написали користувачі мережі. 

Нагадаємо, Соня Плакидюк позувала в елегантному синьому платті, яке вирішила трохи приспустити. Красуня просто заворожила формами, а особливістю стала її  грайлива посмішка на знімку. Зірка прикривала око, і дивилася в камеру. 

Раніше повідомлялося, що Соня Плакидюк і її колега Сергій Нікітюк позують біля дзеркала: на моделі були панчохи. Також на фотографі - чорне, ймовірно, плаття і накидка з "королівським" коміром.

Сергій був у футболці і штанях, обидва експерта популярного в Україні фешн-шоу "Топ-модель по-українськи" грали на камеру.

Нагадаємо, суддя «Топ-модель по-українськи» спустила спідницю і показала розкішні форми: «Завжди мріяла…»

Як повідомляла Politeka, зірка «Супермодель по-українськи» після анорексії вразила новою зовнішністю.

Також Politeka писала, що зірка «Топ-модель по-українськи» показала шикарні форми в одній сітці.