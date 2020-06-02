Фешн-фотограф і зірка шоу "Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк з'явилася у відвертому образі

Красуня не перестає балувати своїх відданих шанувальників, пише Politeka.net. Так, зірка опублікувала гарячий знімок в сукні з відвертим декольте, а точніше з корсетом.

Наряд відкривав види на пишні груди, закриваючи від очей найінтимніше.

Зверху Соня наділа блакитну "накидку" з довгими рукавами.

Спідничка на резинці підкреслила струнку талію красуні.

Руда бестія Плакидюк застигла, прикривши око долонею. Вона дивилася вдалину, при цьому вона відкрила червоні губи.

Образ зірки завершували різні прикраси.

"Вибачте, у мене закінчилися фотки на фоні мікрохвильовки 🐒", - написала фотограф.

Майже за годину пост зібрав понад 6000 лайків та багато коментарів.

"Корсет!", "Ой вей 🔥", "Як завжди гарна💗", "Вау❤️❤️❤️❤️", "Ав, як красиво, як естетично, я просто не можу💞", "Богиня краси!😍😍", "Розкішне фото🔥Ви чудові😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Соня Плакидюк позувала в елегантному синьому платті, яке вирішила трохи приспустити. Красуня просто заворожила формами, а особливістю стала її грайлива посмішка на знімку. Зірка прикривала око, і дивилася в камеру.

Раніше повідомлялося, що Соня Плакидюк і її колега Сергій Нікітюк позують біля дзеркала: на моделі були панчохи. Також на фотографі - чорне, ймовірно, плаття і накидка з "королівським" коміром.

Сергій був у футболці і штанях, обидва експерта популярного в Україні фешн-шоу "Топ-модель по-українськи" грали на камеру.

Нагадаємо, суддя «Топ-модель по-українськи» спустила спідницю і показала розкішні форми: «Завжди мріяла…»

Як повідомляла Politeka, зірка «Супермодель по-українськи» після анорексії вразила новою зовнішністю.

Також Politeka писала, що зірка «Топ-модель по-українськи» показала шикарні форми в одній сітці.