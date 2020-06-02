Фешн-фотограф і зірка шоу "Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк з'явилася у відвертому образі
Красуня не перестає балувати своїх відданих шанувальників, пише Politeka.net. Так, зірка опублікувала гарячий знімок в сукні з відвертим декольте, а точніше з корсетом.
Наряд відкривав види на пишні груди, закриваючи від очей найінтимніше.
Зверху Соня наділа блакитну "накидку" з довгими рукавами.
Спідничка на резинці підкреслила струнку талію красуні.
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Руда бестія Плакидюк застигла, прикривши око долонею. Вона дивилася вдалину, при цьому вона відкрила червоні губи.
Образ зірки завершували різні прикраси.
"Вибачте, у мене закінчилися фотки на фоні мікрохвильовки 🐒", - написала фотограф.
Майже за годину пост зібрав понад 6000 лайків та багато коментарів.
"Корсет!", "Ой вей 🔥", "Як завжди гарна💗", "Вау❤️❤️❤️❤️", "Ав, як красиво, як естетично, я просто не можу💞", "Богиня краси!😍😍", "Розкішне фото🔥Ви чудові😍", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Соня Плакидюк позувала в елегантному синьому платті, яке вирішила трохи приспустити. Красуня просто заворожила формами, а особливістю стала її грайлива посмішка на знімку. Зірка прикривала око, і дивилася в камеру.
Раніше повідомлялося, що Соня Плакидюк і її колега Сергій Нікітюк позують біля дзеркала: на моделі були панчохи. Також на фотографі - чорне, ймовірно, плаття і накидка з "королівським" коміром.
Сергій був у футболці і штанях, обидва експерта популярного в Україні фешн-шоу "Топ-модель по-українськи" грали на камеру.
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