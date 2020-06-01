Одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер показала, як веселиться з подружкою на вулиці

Дівчина не соромиться своїх форм і любить підкреслювати їх різними образами. В цей раз знаменита модель, мільйонерка і підприємниця Кайлі Дженнер похвалилася розвагами із зірковою подружкою в одному бікіні, пише Politeka.net.

Так, Кайлі приміряла стильну вечерню білизну і доповнила свій зухвалий образ лише панамкой у велику клітку і світлі кросівки від відомого бренду. Стоячи за подругою Кайлі також спокусливо підняла лямки нижній білизні і притиснулася до неї в легких обіймах.

Подруга дівчини зі світлими локонами була одягнена в схожого дизайну білизна, але з іншим ліфчиком. Проте дівчина позувала в таких же кросівках і тієї ж моделі панамці, що і зухвала Кайлі. Фанати були раді таким літнім і спекотним кадрів знаменитості:

«Вау, мої очі благословенні двома малятами», «🔥 малятка пустують на вулиці», «дівчатка, просто красуні», «і я хочу до вас😢», «Як ангел і демон, зводять з розуму прямо», «Кішечки на відпочинку прям😻», «я єдиний, хто хотів би бути в середині», «Епічний дует», «О, мій бог», «Ви знаєте, як ви виглядаєте смішно?», «Ви збільшили булочки?».

До цього Кайлі опублікувала в соціальній мережі Instagram жаркий кадр, зроблений в рамках реклами своєї нової косметичної продукції. Як відомо, успіх до дівчини прийшов саме завдяки її роботі, а сама косметика підкорює вже мільйони жінок.

Так, дівчина вирішила в одній сіточці показати, що випустила новий продукт від свого бренду косметики Kylie Skin. Це цукровий скраб для губ з маслом ши, вітамін Е, медовим ароматом, а також з маслом жожоба і маслом виноградних кісточок.

«kylieskin доступна зараз» - написала дівчина під новим фото.

Ось що відповіли фанати:

«wow🔥🔥🔥🔥», «Люблю тебе набагато більше, ніж твоє тіло, я готовий посперечатися, що ти крутий людина і хороший друг 💎», «Бос, якщо твій тато побачить цю картинку, то зійде з розуму», «Гарне і чудове тіло», «Ти просто малятко, досконала крихта💋💋💋💋💋», «Гарячий відок», «Дуже симпатична дівчина», «Було б крутіше без рук, аж пристрастю повіяло».

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