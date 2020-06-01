Стало відомо, як внучка Софії Ротару відсвяткувала сімейне свято

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, в соціальних мережах з'явилися знімки з пишного сімейного торжества, на якому святкували 19-річчя моделі і співачки Софії Євдокименко.

Кадри були опубліковані у фан-акаунті "Софія Ротару. Мій час", присвяченому українській зірці.

На знімках видно, що співачка Софія вибрала для свята вечірнє плаття з паєтками і з розрізом біля коліна. На святі також були батьки 19-річної моделі.

"З Днем Народження, дорога Софія", - йдеться у підписі до опублікованих кадрів зі свята.

Підписники приєдналися до привітань, залишивши десятки "лайків" під публікацією у фан-акаунті.

"Софія,ти велика красуня. Цілую", - написав один з фанатів.

Раніше ми розповідали, що молода внучка Софії Ротару оголила живіт заради ефектного танцю.

У Соні Євдокименко струнка фігура, яку вона постаралсь показати у всій красі. Для цього онука Ротару задерла светр, подтоткнув один кінець, і відкрила свій живіт. В такому вигляді вона почала танцювати всім своїм виглядом показуючи, що це руху королеви танцполу.

На дівчині надітий білий костюм спортивного типу. Судячи з фону, Соня Євдокименко записала відео у себе вдома. На жаль, користувачі не змогли прокоментувати спекотні танці моделі, оскільки молода модель разметила запис у Сториз.

Нагадаємо, гаряча онука Ротару задерла одяг і влаштувала брудні танці.

Також Politeka повідомляла, що онука Ротару влаштувала гарячу тренування перед вікнами.