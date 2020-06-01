ПриватБанк списує з карт неправильні суми при проведенні платежу, а потім не повертає гроші

Про таку ситуацію розповіла у відзиві на сайті Мінфін одна з клієнток банку. Жінка розповіла про те, як на початку травня при проведенні платежу ПриватБанк списав у неї більшу суму, ніж було необхідно, при тому, що комісії не повинно було бути.

У банку клієнтці повідомили, що це була помилка і пообіцяли повернути гроші до 16 травня. Коли гроші так і не прийшли, в банку пересунули терміни на 22 травня, а потім і на кінець місяця.

«Зверталася не знаю скільки разів, більше 4х в онлайн чат + 2 рази спілкувалася по телефону, кожному розповідала що сталося, але чула тільки чекайте 1-3 дні, і кожен раз це обман, оскільки оплата була 04.05, так мені досі нічого не повернули. Звернулася знову попросила мене дати номер мого звернення, де буде чітко прописано що моє звернення є і його насправді оброблять, і мені просто продублювали відповідь на 1-3 дні, на зразок відчепіться», - поскаржилася клієнтка банку.

Відзначимо, що представники Приватбанку поки ніяк не відповіли на цей відгук. Доля грошей українки залишається невідомою.

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