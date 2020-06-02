Екс-солістка групи "ВІА Гра" Міша Романова зняла новий кліп, в якому показала "чоловіка мрії"

Зірка вже кілька днів розміщує фото в Інстаграм, які були зроблені в рамках нової відеороботи, повідомляє Politeka.net.

На одному з останніх кадрів красуня з'явилася в платті на тонких бретелях з глибоким декольте, яке ледь прикривало груди.

Романова притулилася до міцного чоловіка з татуюванням на тілі. Тепер зрозуміло, на кого зірка проміняла співака Макса Барських, з яким їй приписували роман. Варто відзначити, що в пісні є такі рядки, явно з натяком: "И новая жизнь на другой стороне. Сменить полюса и навсегда забыть адреса. Мы можем поменять номера Расставить все точки над «и»".

"Мені потрібен тільки ти", - підписане фото.

За годину пост зібрав майже тисячі лайків і трохи коментарів, в основному, у вигляді смайликів.

Раніше ми писали про інше подібне фото Міші Романової. На знімку співачка обіймала напівоголеного красеня, покритого татуюваннями.

Знаменитість спустила золотисте вечірнє плаття і притулилася до чоловіка своїм бюстом. При цьому на ній немає нижньої білизни.

Нагадаємо, у квітні Міша Романова показала в Instagram підрослого сина. У результаті мережа просто вибухнула.

За 50 хвилин пост зібрав понад 50 тисяч лайків та багато коментарів.

"Я звичайно не знаю від кого малюк, але блін на Макса він тут сильно схожий😂", "Схожий на тата 😊", "Блін, ну явно ж на Макса схожий 😍😍😍", "Що-то по-моєму на Барських схожий синочок)))", - написали користувачі мережі тоді.

Раніше повідомлялося, що Міша Романова позувала напівсидячи в чорному вбранні, яке вирішила елегантно відчинити, виставивши напоказ розкішні форми і навіть зайве.

Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників, які прийшли в захват.

Нагадаємо, що экс-ВІА Гра вперше показала маленького сина, якого приховувала більше року: "Схожий на...".

Як повідомляла Politeka, Міша Романова без нижньої білизни побешкетувала в ліжку, виваливши напоказ свою гордість: «Шикарна».

Також Politeka писала, що розпусна Міша Романова без нижньої білизни показала, що у неї під светром: "Як можна бути такою...".