Російський співак і композитор Володимир Кузьмін відверто розповів про те, що відбувається в його житті

Екс-коханець примадонни російської естради Алли Пугачової розповів, що вже 10 днів нічого не їсть, передає «Стархит».

Такі обмеження у артиста з-за строго трав'яний дієти, до якої він вдався, «щоб краще виглядати і відчувати себе, щоб мізки працювали».

Кузьмін зізнався, що час бере своє.

«Я вже об'їхав весь світ, тільки в Америку літав 50 разів. Хочу просто сидіти в студії і писати. Навіть концерти вже не потрібні. Я від них просто втомився. З 22 років працюю їх мало не кожен день, уявляєте, як може набриднути? І так все життя. На сцену вже не вистачає сил, та й голос вже не той, час шкода… Переїзди так дістали, літаки-поїзда, я вже стюардес і провідниць впізнаю в обличчя», - розповів артист.

При цьому він зазначив, що зовсім відмовитися від виступів не може.

«Розумію, що не зможу без виступів, все-таки музиканти — це мої друзі, треба їх підтримувати... У мене багато людей, яких утримую, тому не можу кинути роботу. Величезний список тих, хто залежить від моєї діяльності. Кажу зараз про музикантів, так і про родичів, деякі з яких живуть за мій рахунок і не працюють», - заявив артист.

Також Кузьмін зазначив, що з дочками у нього теплі дружні стосунки, а от ставати дідусем йому зовсім не хочеться: «Так чого моїм дівчаткам вже під і за 30, а заміж вони не особливо квапляться. Карма якась. Так що поки — просто тато, не відчуваю себе на діда. Я зрілий чоловік, який виглядає на 15 років молодше свого віку. Про онуків, чесно, от взагалі не мрію, з ними ж треба возитися. А це — не моє».

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