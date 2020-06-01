Российский певец и композитор Владимир Кузьмин откровенно рассказал о том, что происходит в его жизни

Экс-любовник примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой рассказал, что уже 10 дней ничего не ест, передает «Стархит».

Такие ограничения у артиста из-за строго травяной диеты, к которой он прибег, «чтобы лучше выглядеть и себя чувствовать, чтобы мозги работали».

Кузьмин признался, что время берет свое.

«Я уже весь мир объехал, только в Америку летал 50 раз. Хочу просто сидеть в студии и сочинять. Даже концерты уже не нужны. Я от них просто устал. С 22 лет работаю их чуть ли не каждый день, представляете, как может надоесть? И так всю жизнь. На сцену уже не хватает сил, да и голос уже не тот, время жаль… Переезды так достали, самолеты-поезда, я уже стюардесс и проводниц узнаю в лицо», - рассказал артист.

При этом он отметил, что совсем отказаться от выступлений не может.

«Понимаю, что не смогу без выступлений, все-таки музыканты — это мои друзья, надо их поддерживать... У меня много людей, которых содержу, поэтому не могу бросить работу. Огромный список тех, кто зависит от моей деятельности. Говорю сейчас как про музыкантов, так и про родственников, некоторые из которых живут за мой счет и не работают», - заявил артист.

Также Кузьмин отметил, что с дочерями у него теплые дружные отношения, а вот становиться дедушкой ему совершенно не хочется: «Да чего-то моим девочкам уже под и за 30, а замуж они не особо торопятся. Карма какая-то. Так что пока — просто папа, не ощущаю себя на деда. Я зрелый мужчина, который выглядит на 15 лет моложе своего возраста. О внуках, честно, вот вообще не мечтаю, с ними же надо возиться. А это — не мое».

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