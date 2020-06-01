Самая скандальная участница популярного шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком рассказала об интимной истории с мужчиной

В последнем выпуске шоу «Холостяк-10» стало известно, что Макс выбирает Дашу. А Дана, в шаге от победы, остается проигравшей. Едва ли успела утихнуть история с выбором мучжины, который одобрили не все, как стало известно, что Макс Михайлюк имел интимные отношения с одной из участниц. Разумеется, чтобы избежать лишнего скандала, имени он не называл, однако толпа озадаченных фанатов Даши Ульяновой тут же бросилась осуждать и Дану, якобы имеющую к этому участие, пишет Politeka.

После множества обсуждений поведения Даны, сама девушка решила прокомментировать ситуацию и даже дала пару наставлений своим поклонницам:

«Девочки, никогда не доводите мужчине, что вы - лучшая, что вы та самая, если он хотя бы однажды предпочел другой / другим, а не вам. ⁣⁣⠀Отпускайте! Не бегите за ним! НЕ хватайтесь обеими руками! 🙅🏻♀️⁣⁣⠀

Это только повысит его самооценку. Это безрезультатно. Это НЕ работает. Ни с кем.⁣⁣ Как отпустить, если еще болит ...? ⁣⁣ ⠀ Сосредоточивайтесь на себе. На работе. В хобби. Самосовершенствуйтесь. И в вашей жизни обязательно появится тот, кто выберет вас, а вы - его ❤️⁣⁣⠀Я поняла эту истину где-то после 23-х годов. Желаю вам осознать и принять ее раньше 🤗⁣⁣», - написала Дана.

Поклонники не были равнодушны:

«Никогда не понимала, женщин, которые все для мужа делают. Девочки, не делайте из них "царей" пусть с вас делают Королев🔥🔥🔥», «Молодец! Сильная, умная, мудрая, целеустремленная, взрослая! 👏», «Самая лучшая девочка на проекте😍!», «Не болела за Вас на проекте только потому, что на мой взгляд вы совершенно разные. Но вы замечательная. А человек как поезд метро, ​​не стоит бежать за ним, через минуту будет другой. ❤️🧡❤️», «это то, что я имела сейчас услышать! спасибо ♥ ️», «Слишком много внимания Максу было уделено всеми девушками».

До этого Дана рассказала, что просмотрев вчера финал, честно признается - она не смогла не прослезиться, ведь это было очень неожиданно.⁣⁣ ⠀

«Но я благодарна каждому, кто причастен к проекту «Холостяк» за все те эмоции, которые я получила, по мурашки от влюбленности, за вдохновение и ... за Макса :) Это были одни из самых ярких 2,5 месяца моей жизни. Это такой период, останется в сердце и воспоминаниях навсегда. ⁣⁣⠀Как поет Валерий Меладзе, «... было все отчаянно красиво ...» 💫⁣⁣⠀

Поэтому не сочувствуйте мне, пожалуйста 🙏🏼 Я считаю, что все сложилось именно так, как лучше для нас обоих ... Я очень ценю вашу поддержку, но не осуждайте Макса. Да, мы разные, как вы неоднократно отмечали. И это нормально. Причин, почему все именно так закончилось, по моему мнению, нет. Они - иррациональные. И это тоже нормально, когда говорим о чувствах, - написала Дана.

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