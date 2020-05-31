Відома українська актриса Тетяна Песик, зірка "Квартал 95", показала спокусливі форми в сміливому образі

На фото красуня позує в платті з чорним низом і світлим корсетом. Тетяна розсунула ноги і поклала руки на пояс, щоб продемонструвати свої чудові ноги. Як можна помітити, Песик в цей раз була без білизни, що додає кадру особливої пікантності. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ну все, до червоної доріжки готова. Бред Пітт, ти де?", - написала Тетяна під фото.

Фанати, включаючи дружину Кошового, поставили майже 3 тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"То точно, що готова", "Глянь, яка гарна", "Таня, ви супер", "Вау, плаття бомба", "Крута моделька", "Вау, яка бомба", "Творити для тебе, особливий кайф", "Шикарна", "Типова MARUV", "Ай, молода вовчиця".

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Крім роботи в "Квартал 95", у Тетяни є музичне хобі - група "ВІА Кіп'яток". Гумористка знялася в новому кліпі, який присвячений карантину. Артисти показали, що потрібно все спробувати разом зі своєю другою половинкою.

Повідомлялося, що відома українська актриса Ірина Сопонару, зірка "Квартал 95", з'явилася в спокусливій образі.

Сопонару грайливо спустила сукню з одного плеча, здавалося, що красуня забула одягнути ліфчик.

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