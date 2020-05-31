Российская балерина Анастасия Волочкова не постеснялась даже иконы ради откровенного фото
Она поделилась новыми кадрами на своей странице в Instagram, пишет Politeka.net.
В России продолжается карантин из-за китайского вируса. Анастасия Волочкова вынуждена сидеть без концертов, но регулярно рассказывает о своей жизни в соцсети.
Она опубликовала селфи в тренировочной форме. Судя по снимку, балерина натянула трико на голое тело и не надела под низ белье. Анастасия Волочка старается выглядеть подтянуто и хвастается идеальной фигурой, однако годы берут свое. На одном из фото хорошо видны морщины на лице - тут даже икона не спасет, которая стоит на туалетном столике.
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Анастасия Волочкова пишет, что продолжает тренироваться дома и в зале, а также париться в бане. К ней регулярно приезжают гости, которые вопреки карантина устраивают гуляния.
"Единственное, о чем я сожалею, так это о том, что уже два месяца я не могу выходить на сцену, танцевать, петь, разделять сцену с нашими участницами девочками, с моей командой, слышать овации зрителей и чувствовать их тепло, получать цветы на сцене", - поделилась Волочкова в описании.
Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин.
А еще Politeka писала, что бесстыжая Волочкова задрала балетную пачку и засветила пикантные места.
Также Politeka сообщала, Волочкова сверкнула исхудавшими ногами в шерстяных сапогах.