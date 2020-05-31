Євген Кошовий, Міка Фаталов і Володимир Мартинець зі Студії «Квартал 95» розповіли про те, що люблять сильніше за все у Києві
На сторінці «Кварталу» в Instagram з'явився ще один пост, присвячений Дню міста, який проходить у Києві. У ньому артисти розповіли про своїх улюблених місцях столиці, пише Politeka.net.
Так, Кошовий назвав своїм улюбленим місцем бар «Лимон» на вулиці Лесі Українки.
«Не знаю навіть, чи є він зараз чи ні. Ми там з Ксенією провели за розмовами всю ніч. На першому побаченні», - згадує гуморист.
В пості опублікована його чорно-біла фотографія з дружиною Ксенією, на якій вони обидва щасливо посміхаються.
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У свою чергу, Фаталов зізнався, що любить весь Київ, проте одна з його найулюбленіших місць – Києво-Печерська Лавра.
«Я там часто люблю прогулюватися. А ще, коли жив на Андріївському узвозі, дуже любив ходити в ресторан «За двома зайцями», - розповів артист.
На опублікованій фотографії вона позує в джинсах і сорочці, показуючи на камеру характерний жест рукою.
Мартинець зізнався, що найбільше любить район Золотих воріт.
«А конкретно вулиці Рейтарська, Велика Житомирська і всі старовинні дворики поблизу. А особливо - перетин вулиць, на яких стоять скульптури маленької балерини і горобця, що вирвався з клітки. А взагалі, я вважаю, що Київ - це найкраще місто на Землі», - зізнався артист.
На фото він йде по вулиці в шкіряній куртці і з рюкзаком за спиною.
Варто відзначити, що не всі коментарі виявилися позитивними.
"Блін, а Женя отримує такі гроші і не може собі передні зуби вставити", - пише один з українців.
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